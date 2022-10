Otniela continuă pe partea de actorie, merge la diverse castinguri, dar va avea curând și propria afacere în domeniul vestimentar. „Încă merg la toate castingurile, la tot ce se ține pe zona asta de actorie, am deja niște filme în care am jucat, dar mi-aș dori să fie doar despre asta toată viața. Am proiecte, campanii de imagine.

Am un brand de haine, pe care urmează să îl lansez. Sunt niște rochii superbe, vreau să merg mai departe cu brandul acesta, pe care l-am visat încă de când eram mică și acum am avut curaj să îl fac. Toate produsele sunt făcute fix de la zero, nu sunt luate de undeva, materialele sunt alese de mine, am mers în fabrică, am modificat la ele foarte mult”, a spus vedeta, care a făcut și studii în domeniu.

„Am făcut un curs de design vestimentar, dar nu pot să spun că pot să le croiesc. Am pe cineva care le schițează după ideile mele, cineva care se ocupă de măsuri, apoi le scoatem digital, le ducem în fabrică, le discutăm și acolo. Practic de un an fac treaba asta. Dacă anul trecut, în octombrie, exact pe vremea asta, visam doar și acum este totul făcut, trebuie doar un clic să mai repar chestii pentru site și să fie vizibil”, a mai declarat Otniela.

În aproximativ un an de când muncește pentru această afacere, Otniela a investit mulți bani, dar nici nu a mai ținut cont. Își dorește să aibă succes cu linia ei de haine. „Cred că dacă aș sta să calculez bugetul, m-aș speria. Nu a fost un buget dintr-odată, am tot investit, ba în materiale, apoi în oamenii cu care am lucrat, apoi în site, se strâng.

Nici nu am vrut încă să fac calculul, pe care trebuie să-l fac să văd așa cam pe ce cai stau. Tot ce câștigam, băgam acolo, un proiect ok, banii acolo. Sper să meargă și să fie un vis care o să prindă contur”, a mai declarat Otniela Sandu.

