Cu George Mihăiță în rolul principal, dar și cu alți actori mari în distribuție, printre care Carmen Tănase, George Ivașcu, Mihai Constantin. Șerban Pavlu sau Bogdan Farcaș, „Tătuțu” aduce în atenția telespectatorilor și nume noi din teatru și cinematografie, precum Grațiela Voicu.

Tânăra îi dă viață Ronei în „Tătuțu”, cea care este fiica lui Stavrositu, cel mai mare dușman din Capitală al lui Bebe Măcelaru. Iar odată cu apariția la PRO TV, Grațiela Voicu a stat de vorbă cu Libertatea despre rolul ei, dar și despre viața din spatele camerelor de filmat.

Nu apare în serial alături de Carmen Tănase

Libertatea: Cum ai ajuns să joci în „Tătuțu”? Te cunoșteai cu actorii din distribuție?

Grațiela Voicu: Am fost chemată la casting și, când am ajuns acolo, am avut surpriza de a mă întâlni cu actorul Constantin Dogioiu, pe care îl cunosc de prin 2021, când lucram la spectacolul de licență. Aproape că uitasem textul de fericire că dau castingul cu o persoană pe care o cunosc și, cel mai important, cu care mă înțeleg foarte bine.

–Care e relația ta din serial cu Bebe Măcelaru și cine este Rona, personajul tău?

-Ronei nu îi scapă nimic când vine vorba de familia ei, dar în special nu pierde niciun eveniment din viața tatălui ei, care este și dușmanul lui Bebe Măcelaru. După ce află cine este Bebe, Rona vrea să rezolve singură problemele familiei.

–Ce ar trebui să știe publicul larg despre personajul tău din „Tătuțu” sau despre actrița Grațiela Voicu?

-Oamenii ar trebui să știe despre Rona că e o Julieta a anilor 2000, crescută cu muzică rap și multă strategie. Iar despre Grațiela Voicu nu prea îmi place să vorbesc. Pe ea o cunoașteți prin personajele pe care le joacă.

–Cum este să joci alături de actori precum George Mihăiță și Carmen Tănase?

-Cum este să joc alături de George Mihăiță sau Carmen Tănase? Emoții. Multe. Multe emoții. Înțeleg de ce i se spune „Tătuțu” lui George Mihăiță acum. Eram copleșită de emoții, cel puțin în primele zile pe set. Am mai filmat și am mai avut proiecte, dar nu cu oamenii la care mă holbam când eram mică la televizor.

Cu actrița Carmen Tănase nu am filmat. Dar dacă știam că e pe set, mie îmi tremurau picioarele. Iar George Mihăiță, în toate emoțiile alea mari ale mele în care abia mai existam, mi-a pus mâna pe cap și mi-a spus: „Ce faci tu, copil scump?”. Mi-a trecut tot. Hai să filmăm!

–Te uitasei la „Clanul”? Ai fi vrut să fii alt personaj din „Tătuțu” sau chiar din „Clanul”?

-Nu o să mint, nu m-am uitat la „Clanul”, dar, pe bune, cine nu știe ce s-a întâmplat în serial? Nu aș da-o pe Rona la schimb pe un alt personaj nici din „Tătuțu”, nici dintr-un alt serial. Cred că e rolul meu preferat de până acum.

–Ce îți place să faci atunci când ai timp liber?

⁠-Nu prea îmi place să existe timp liber. Așa că dacă e liber, îl ocupăm. Am o trupă de dansatori, pe care am format-o cu mulți ani în urmă. Eu eram mică, ei erau și mai mici. Am crescut împreună și am încercat să le dau toate informațiile pe care le dețineam despre tot ce știu eu că înseamnă arta. Acum nu pot să spun că fac doar dans cu ei. Filmăm, montăm concepte, teatru-dans, concursuri, show-uri. Ăsta e timpul liber. Sau mai poate fi cântatul, că îmi place și să cânt.

