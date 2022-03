În Germania, Lucian Viziru a fost antrenor de tenis. Acum, în România, fostul actor lucrează în imobiliare. Și soția Ema a făcut schimbări radicale de carieră. Acolo era nutriționist, dar acum are alt job. „Eu la bază am studii de Drept şi experienţă în business consulting, dar acolo făcusem un curs online în engleză şi lucram ca nutriţionist.

Şi, stând pe internet, am găsit un job în România care se plia pe toate calităţile mele. Şi, dacă tot mi-am updatat CV-ul când am aplicat pentru jobul acela, m-am uitat să văd cine ce mai caută. Iar jobul pe care îl am acum a fost a doua variantă. Lucrez cu un investitor grec şi sunt mâna lui dreaptă în România. Şeful meu e un om extraordinar, e corect, am multe de învăţat de la el şi i-am spus că vreau să fac un milion de euro în cinci ani.”, a explicat aceasta pentru OK! Magazine.

Ea a mai dezvăluit că noul job nu e o provocare așa de mare, vorbește limba greacă de multă vreme, căci a mai lucrat pentru Grecia. „Vorbesc perfect, scriu şi citesc în greacă, pentru că am lucrat vreo trei ani şi în Atena, înainte să-l revăd pe Lucian.”, a mai explicat ea, care a vorbit și despre veniturile pe care le avea în Germania, comparativ cu cele de acum.

„Nu poţi să compari, pentru că în Germania făceam în două ore cât fac aici într-o săptămână. Salariul minim de acolo e de 1.800 de euro. Eu aveam un tarif de 80 de euro/oră şi puteam face cinci pe zi sau pe săptămână.”, a încheiat ea subiectul.

Cu ce s-au confruntat în Germania

„Mult timp ne-a fost bine, din multe puncte de vedere. Mai ales în pandemie, când aici foştii mei colegi ieşeau de foame în stradă, acolo statul german avea grijă de noi. Plus aerul curat de acolo, plus faptul că Mihai citeşte acum şi scrie foarte bine în germană.

Mai erau şi unele aspecte mai puţin grozave. Uite, dacă voiai să faci un grătar la club, trebuia să anunţi cu şase luni înainte şi se făcea în mod organizat: cine vine, ce aduce… Ema Şi fiecare îşi aducea bucăţica lui de carne şi mâncai doar ce-ţi aduceai de-acasă”, a mai povestit Lucian Viziru pentru okmagazine.

