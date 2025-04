Ani la rând Vlad Gherman și Oana Moșneagu au apărut în serialele de televiziune difuzate la Antena 1. În urmă cu ceva vreme au încheiat un proiect, care va fi difuzat din toamnă, însă de atunci nu au mai semnat niciun contract și s-au reprofilat.

Cei doi soți actori sunt acum influenceri pe rețelele de socializare. Postează zilnic filmulețe din viața lor de familie și au mare succes, căci au făcut deja primele milioane de vizualizări, semn că ceea ce creează ei e pe placul fanilor.

Vlad Gherman a obținut primele milioane

„În ultima vreme, suntem mult mai activi pe social media. Ne-am dat seama că aceasta este direcția pe care trebuie să mergem, în direcția de cupluri, chestii funny (n.r: drăguțe), care ne definesc. Sunt mulți cei care se regăsesc în astfel de situații, pe care le expunem noi.

Probabil că ne ajută și actoria, evident, pentru că putem să facem fel și fel de fețe, de figuri și de grimase. Oana este cea care se ocupă de documentare, ea face scounting, se uită la filmulețe, la TikTok-uri, facem niște mini-scenete. Încercăm să facem și lucruri originale.

Ideea e că am avut noi revelația asta că trebuie să mergem pe linia asta de cupluri, de funny și, într-adevăr, chiar au prins toate filmulețele făcute de noi. Nu s-a schimbat cu nimic viața noastră de când ne-am căsătorit. Dar, cununia religioasă a rămas și o să ne rămână toată viața în suflet.

Recomandări Spitalele regionale după 20 de ani de promisiuni: stadiul actual al proiectelor, finanțarea și estimarea finalizării EXCLUSIV

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

În prezent, nu mai jucăm în seriale, dar avem un lungmetraj intitulat Fete, filme și băieți, pe care l-am filmat anul trecut și care va fi lansat în toamnă. Jucăm amândoi, însă în film nu suntem un cuplu. Suntem în cuplu cu alți actori. Este un film de comedie, s-a râs foarte mult la filmări. S-a făcut o vizionare la care oamenii au reacționat foarte bine, au râs și au zis că va fi o super comedie. Abia așteptăm lansarea, Doamne ajută!”, a declarat Vlad Gherman pentru Click!.

De ce au luat o pauză din mediul online

La sfârșitul anului trecut, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au dispărut o perioadă din mediul online. „Referitor la mine și la Oana Moșneagu, am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să ne luăm puțin timp ca să ne revenim.

Recomandări Dealul de la Coțofenești, locul unde a fost găsit coiful dacic, scanat cu tehnologia care a descoperit templele mayașe. Expert: „Rezultatele au fost spectaculoase”

Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt de când am luat această pauză. Vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați timp pentru voi și pentru cei dragi vouă!”, a scris Vlad Gherman pe Facebook la momentul respectiv.

Acum, cei doi au revenit și se bucură de toată atenția și aprecierea fanilor.

Istorii electorale În ce țară sunt organizate secții de vot chiar și în inima junglei? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce partid politic deține recordul pentru cea mai lungă guvernare în cadrul unei democrații moderne, menținându-se la putere aproape neîntrerupt vreme de 55 de ani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană prăbușirea unei scheme piramidale în 1997 a dus la proteste masive și la căderea guvernului? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este țara care a acordat femeilor drept de vot abia în 2015, dar doar pentru alegeri locale? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost una din primele forme de vot secret din antichitate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Lucian Romașcanu, prima reacție după ce a fost dat de gol că a fost al doilea trimis al lui Marcel Ciolacu în SUA

Urmărește-ne pe Google News