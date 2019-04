„Printre primele joburi a fost să pun parchet şi nu era laminat. Se punea greu. Pe urmă am vândut haine. Am fost şi dispecer”, a spus What’s UP la „Vorbește lumea”.

Artistul a vorbit și despre cea mai importantă zi din viața lui, nunta cu Simina.

„Când m-am îmbrăcat, m-am întrebat . Apoi, cea mai mare emoţie a fost atunci când s-a terminat. Nu îmi venea să cred că s-a terminat şi că eu nu am apucat să mă simt bine. Toată nunta am salutat oameni, am pupat oameni. Am trăit nunta abia când m-am uitat pa filmări. Până atunci, n-am înţeles nimic”, a mai declarat What’s Up.

