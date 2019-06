Cântăreața Maria Dragomiroiu, în vârstă de 63 de ani, a intrat în direct prin telefon la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde a vorbit, printre altele, și despre suma de bani pe care o primește la pensie.

După 40 de ani de muncă, artista încasează 1.200 de lei.

„Eu am ieşit la pensie de o lună de zile şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a spus Maria Dragomiroiu.

