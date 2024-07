Pe 14 iunie, Irina Columbeanu a ajuns în România, după șase ani petrecuți în America. A venit special în țară pentru a-și revedea tatăl, pe fostul milionar Irinel Columbeanu, care și-a pierdut averea, se confruntă cu probleme financiare și medicale și a ajuns să trăiască la azil.

S-a bucurat de revederea cu tatăl ei, dar a și profitat de timpul liber. Irina Columbeanu a pornit într-o vacanță prin țară, a ajuns la Iași, la Cluj, dar și la Bacău, orașul natal al Monicăi Gabor, mama ei. De acolo s-a întors în București, a bifat câteva apariții la diferite restaurante, iar înainte să plece din țară a avut parte de o altă întâlnire neașteptată.

Irina Columbeanu s-a întâlnit cu bona ei

Irina Columbeanu a întâlnit-o și pe Cristina Mîndru, cea care i-a fost bonă pe vremea când era doar un bebeluș, scrie wowbiz.ro. A fost angajată de părinții săi în vara anului 2007, atunci când ea nu împlinise nici măcar un an și, deși nu au petrecut mai mult de 9 luni împreună, se pare că au avut o conexiune foarte puternică.

„Crezi sau nu, tu ești prima mea iubire pură și sinceră! Am suferit mult când a trebuit să plec de lângă tine! Mă bucur să te întâlnesc după atâția ani la fel de pură, dulce și gingașă! Te iubesc”, a fost mesajul emoționant transmis de Cristina Mîndru, care a și postat o fotografie cu Irina. Adolescenta i-a răspuns: „Mă bucur că tu ai fost alături de mine de când eram un bebe mic mic! Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine și sunt foarte fericită că ne-am revăzut!”.

După momentele inedite petrecute în România, Irina Columbeanu a plecat din țară, dar nu a zburat direct spre America. Tânăra s-a oprit la Milano, în Italia.

Irina Columbeanu a venit în România pentru tatăl ei

Pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu a făcut și primele declarații la revenirea în țară, a avut totodată și un mesaj pentru tatăl ei. „Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta!

În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă”, a spus ea. Totodată, adolescenta a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care, emoționat, i-a stat alături. „Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu. Fericit de revederea cu fiica lui, Irinel Columbeanu a zis: „Cel mai frumos și fericit moment din această vară. O iubesc foarte mult pe Irina și îi urez bine ai venit în țara ta natală”.

