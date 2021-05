Cucu a intrat în competiția „Survivor România” la sfârșitul lunii aprilie și iese din concurs la sfârșitul lunii mai. În cursa spre eliminare din săptămâna care tocmai a trecut au fost propuși Culiță, Sebastian Chitoșca și Cucu, cel din urmă fiind propus spre eliminare de Zanni, preferatul săptămânii.

În urma votului telespectatorilor, Cucu e cel care părăsește competiția. Curând va reveni acasă din Republica Dominicană. Fostul concurent a făcut declarații înainte de plecare.

„Mă bucur că am stat cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șanse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc. Mi-am întrecut limitele. Am reușit să stau timp de o lună ca un boschetar, toți suntem boschetari că stăm în cocioabe. Mă bucur că vor merge la hotel. O să-i susțin pe toți. Îi iubesc pe toți. Cel mai bun să câștige!”, a spus acesta printre lacrimi.

El a mai adăugat că abia așteaptă să ajungă acasă să își viziteze părinții.

„Eu am venit aici cu sufletul deschis și plec cu el și mai deschis. Apreciez că am și un acoperiș deasupra capului, o să apreciez mâncarea, familia. Faptul că în ultimii ani am fost de doar câteva ori la părinții mei.

Primul lucru o să merg la părinții mei, că au o vârstă înaintată, m-au făcut după 40 de ani, apoi o să călătoresc. O să mă uit la colegii mei, sper să câștige Zanni, dar mi se pare pachetul complet. Îndură multă, e asumat, e un om cu coloană vertebrală. Nu o să port ranchiună niciunuia. Vă iubesc și pentru mine sunteți ca o familie.”, a mai declarat el.

De asemenea, Cucu i-a îmbrățișat pe fiecare în parte, inclusiv pe Zanni. Cei doi s-au luat în brațe și Zanni plângând și-a cerut scuze și i-a spus că speră să nu fie supărat pentru nominalizarea făcută, scrie wowbiz.ro.

Ce mesaj a postat Cucu pe rețelele de socializare după eliminarea de la „Survivor România”

Fostul concurent și-a recuperat telefonul și a scris că le urează mult succes în competiție Faimoșilor, tot pe ei îi susține, chiar dacă a fost eliminat de către unul dintre ei.

„Un ochi râde, altul plânge (vorba lui Randi)! Nu știu cu ce se încep… a fost EXPERIENȚA VIEȚII MELE, aici la Survivor mi-am dat RESET total la viață!! Am învățat să câștig, dar cel mai important lucru: AM ÎNVĂȚAT SĂ PIERD!!

Nu sunt supărat pe @zannidache pentru că m-a nominalizat și din nominalizarea lui am ieșit! Am înțeles votul lui și îl apreciez super mult!! Ar fi multe de spus, dar momentan mă limitez la asta, va iubeeeesc de mooor pe TOȚI și vă mulțumesc pentru toată susținerea!! FORZA FAIMOȘII! Al vostru Cucu”, a scris Cucu.

Citeşte şi:

INTERVIU | „Noi am primit un pumn în faţă”. Gestionarul celui mai mare fond de vânătoare din Harghita prezintă din alt unghi cazul ursului Arthur

„Sunt Roman Protasevich şi sunt motivul pentru care se întâmplă toate acestea”. Mărturii din avionul deviat de Belarus

Cum îi pot convinge autoritățile pe cei care ezită să se vaccineze contra COVID. Un studiu spune că trebuie insistat pe beneficiile personale

PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro PERICOLUL descoperit de un român în căpșuni. Trage un mare semnal de ALARMĂ!!!

Observatornews.ro Momentul teribil în care cântăreţul Corin Dobrinescu este spulberat de o dubă, la Horezu. Accidentul mortal a fost filmat - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 24 mai 2021. Racii pot alege propriile iluzii sau ar putea reveni mult mai aproape de realitate

Știrileprotv.ro Descoperirea incredibilă făcută de un copil de 9 ani în mașina nouă a tatălui său. Nu i-a venit să creadă când a văzut

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE De ce autoclavele de clasa B sunt necesare în saloanele de înfrumusețare? (Publicitate)