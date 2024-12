Ieri s-a aflat că vedeta Cristina Cioran e însărcinată din nou. Invitată la „Vorbește lumea”, emisiune de la PRO TV, ea a dezvăluit că în luna februarie urmează să nască. „S-a ținut secretul până acum, dar gata, până aici”, a spus Bogdan Ciudoiu, unul dintre prezentatorii de la „Vorbește lumea”.

„Am un cadou de Crăciun! Vă anunț că, în curând, va mai veni un bebeluș. Mai am puțin, pe la sfârșitul lui ianuarie… sper să ajung până la termen, în februarie. Este sarcină cu risc. Știm ce este, dar păstrez pentru mine”, a afirmat Cristina Cioran în direct la PRO TV. Vestea că vedeta e însărcinată a circulat încă din luna mai a acestui an.

Alex Dobrescu, tată pentru a doua oară

Alex Dobrescu, care are ordin de protecție și nu se apropia de vedetă și de fetița lor, a ieșit public atunci și a dezvăluit că medicul Cristinei Cioran l-a anunțat că vedeta e însărcinată cu al doilea lor copil. „Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață”, a spus Alex Dobrescu pentru Cancan.

Declarațiile lui au ajuns atunci și la urechile Cristinei Cioran, care nu a confirmat și nici nu a infirmat dacă e însărcinată. Ea a recunoscut că a ajuns însă la medic, pentru unele proleme de sănătate. „Nu vreau să comentez nimic. Am avut niște probleme de sănătate și am fost să-mi fac niște analize. Nu e treaba lui dacă mie mi-e rău sau nu. Eu eram în spital, iar el îmi trimitea mesaje și mă suna insistent”, a zis ea pentru sursa amintită mai sus.

Rămâne de văzut dacă Cristina Cioran și Alex Dobrescu se vor împăca după ce ordinul de restricție se încheie. Vedeta a amintit ieri într-o emisiune de televiziune că a rămas însărcinată înainte de scandalul cu acesta. „Vestea unui nou bebeluș a fost o epifanie pentru el. Eu sper să își schimbe viața!

Da, ordinul de restricție nu îl lasă să vină la mine, noi ne vedem, nu comunicăm, prin terți! Nu avem voie! Când se ridică ordinul de restricție, sper să putem să comunicăm. El mă ajută și acum. Dar ordinul de restricție se termină când se naște copilul! Vreau ca Alex să fie în viața copiilor mei, nu a mea neapărat, m-am pus pe pauză”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.

Și a continuat: „El a spus că sunt însărcinată, a aflat toată țara, eu am zis atunci că nu, pentru binele copilului, e o sarcină cu probleme. Nu puteam renunța la copilul ăsta, sunt atâtea femei care își doresc! Când am cerut ordinul de restricție, eram deja însărcinată. Normal că îmi doresc să fim o familie”.

