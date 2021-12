În urmă cu mai mulți ani, Andreea Mantea a avut o relație de câteva luni cu un avocat, însă ceea ce a omis partenerul ei să-i spună a fost că era căsătorit. Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta a povestit că a aflat de la o jurnalistă că iubitul ei era însurat și că abia depusese actele de divorț.

„Avem o relație cu el de câteva luni, țin minte că eram la spălătorie, așteptam să îmi fie spălată mașina. M-a sunat o jurnalistă să mă întrebe ce părere am de faptul că iubitul tău și-a depus azi actele de divorț. Mi s-au înmuiat picioare, nu puteam să stau pe bordură, nu puteam să respir”, a spus vedeta în emisiunea lui Denise Rifai.

Andreea Mantea a avut parte de un șoc atunci când a aflat vestea, apoi l-a sunat imediat pe bărbatul respectiv și i-a spus să vină să-și ia hainele. Bărbatul nu a vrut să le ia, astfel că prezentatoarea de la Kanal D i le-a aruncat la gunoi.

„Am trecut de moment, l-am sunat și i-am zis să-și ia hainele de la mine din casă. Nu le-a luat și le-am aruncat la gunoi. Din momentul în care am aflat că el m-a mințit, din secunda aia eu am renunțat la acea relație. Din acel moment, eu n-am mai stat cu omul ăla, el mi-a zis ulterior că eram despărțit de acea fată de 6 luni… băi omule, în ce lume trăiești? El a crezut vreodată că eu nu o să aflu? Am aflat…”, a mai spus Andreea Mantea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andreea Mantea nu vrea să se căsătorească

Vedeta de la Kanal D are o relație discretă de câțiva ani, însă nu își dorește să se căsătorească. Chiar dacă la un moment dat a visat să se îmbrace în rochia de mireasă, acum Andreea Mantea consideră acest pas unul destul de stresant și greu.

„Nu îmi mai doresc să fiu mireasă, mi-am dorit la un moment dat, eram fascinată de aceste tradiții și mi-am zis că dacă ar fi vreodată să fac o nuntă. E un stres general pentru săraca mireasă, pentru mire nu e așa.

Mi-am zis că dacă ar fi să mă mărit ori fac o nuntă cu toate tradițiile pe care le-am văzut în țara asta, fie fac o nuntă la care nu mă duc. Chem oamenii să mănânce, să bea, să se simte bine, intru pe facetime și le zic tuturor mulțumesc pentru urări, beți mâncați cât vreți”, a spus Andreea Mantea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Prezentatoarea emisiunii „O nouă șansă” nu mai are de gând nici civil să se căsătorească, pentru că se gândește cu groază la un posibil divorț.

„Acum nu îmi mai doresc absolut niciuna, nici măcar cea la primărie, e groaznic un divorț, nu, sub nicio formă”, a mai spus ea.

PARTENERI - GSP.RO Cum a refuzat Victor Socaciu banii lui Gigi Becali în urmă cu mai mulți ani. Ce i-a răspuns la vremea respectivă patronului FCSB

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Moarte învăluită în mister pentru o tânără de 21 de ani din Galaţi. Simona a murit în condiţii suspecte chiar de Crăciun

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2021. Taurii privesc spre viitor, dar cu teamă, cu rețineri și multe gânduri negre

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat