Cum a aflat Brigitte că a fost înșelată de Ilie Năstase. „Ea era la geam în sutien și cu prosopul pe cap”

În cadrul emisiunii „Brigitte&Pastramă”, bruneta i-a dezvăluit menajerei sale cum a aflat că este înșelată.

„Cât eram bolnavă primeam mesaje de la o femeie pe Facebook în care-mi spunea ca să-l las pe Ilie în pace să-și refacă viața, tot felul de mesaje răutăcioase. Și tot atunci niște paparazzi l-au prins cu o gagică, la ea acasă, ea era la geam în sutien și cu prosopul pe cap și el pleca de la ea.

Eu atunci am tăcut din gură și am înghițit orice că mă gândeam că dacă trebuie să mă operez și costă chimioterapia vreo 200.000 de euro.

Dar când am aflat că nu sunt bolnavă, în momentul în care am venit înapoi, am contactat paparazzii ăia și m-am înțeles cu ei să mă ducă acolo unde stă femeia de la care a ieșit el și cu care l-au prins.

Am avut tupeul ăsta pentru că eu l-am iubit foarte mult, nu-l înșelasem timp de șapte ani și nu mai aveam ce să pierd. Și m-am dus peste ea, așa am devenit eu faimoasă”, a spus Brigitte Pastramă în emisiunea sa de la Antena Stars.

„O altă femeie cu care se întâlnea era fosta iubită a lui Florin, i-a și recunoscut lui Florin și a mai fost una. În total au fost trei femei cu care m-a înșelat”, a mai adăugat bruneta în emisiunea „Brigitte&Pastramă.

