Cum a aflat Diana Dumitrescu că este însărcinată. „Nu ştiam… Să mă bucur, să nu mă bucur, să fie fals”

Vedeta a fost invitată la o emisiune de televiziune, unde a făcut dezvăluiri. Vedeta urmează să devină mămică pentru prima oară.

„Îmi propusesem anul acesta să călătoresc. Mi-am propus să fac 12 city break-uri şi am zis că în fiecare lună câte un city break. Şi am început cu primul city break, în care am aflat că sunt însărcinată. Am făcut două până acum, urmează şi al treilea, nu ştiu câte o să fac, pentru că nu o să pot să fac 12 sigur”, a povestit Diana Dumitrescu la emisiunea „Răi da’ buni”, moderată de Mihai Morar la Antena Stars.

„Aveam stările de somnolenţă şi atât. Eram în city break când am făcut testul. Am văzut că nu se întâmplă ce se întâmplă lunar la fiecare femeie şi parcă nu voiam să-mi cumpăr un test de sarcină, dar ce să vezi… Am ieşit cu testul din baie şi m-am uitat aşa la el şi Alin m-a întrebat ce e.

Nu ştiam… Să mă bucur, să nu mă bucur, să fie fals. Am mai făcut unul a doua zi dimineaţă şi ce să vezi?! Era la fel! Nu ne-am bucurat până nu am făcut testul de sânge şi… şi de abia după ce am primit confirmarea medicului ne-am bucurat”, a mai declarat vedeta, potrivit spynews.ro.

Diana Dumitrescu s-a făcut remarcată ca actriță. De-a lungul anilor, vedeta a jucat în numeroase telenovele care s-au bucurat de mare succces la public. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului trecut. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită cu producătorul Ducu Ion.

Citește și: Regizoarea Adina Pintilie, despre „Touch Me Not”: „Poți să-l urăști, dar după ce îl vezi. E un film care ești cu tine însuți”

Citește mai multe despre Diana Dumitrescu pe Libertatea.