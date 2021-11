Cu ocazia zilei sale de naștere, Neti Sandu a fost invitată vineri în emisiunea „La Măruță”, unde a povestit și despre situațiile neplăcute cu care se confruntă din cauza oamenilor curioși să afle dacă are perucă. Cea mai cunoscută realizatoare a rubricii Horoscop a fost chiar hărțuită pe stradă pentru a-i fi verificată podoaba capilară.

Pentru faptul că Neti Sandu are un păr atât de frumos și mereu perfect aranjat, mulți au crezut că vedeta poartă perucă. Chiar și o vecină, care o cunoaște de foarte mulți ani a vrut să verifice acest mit.

„S-a oprit într-o zi o vecină și mă întreabă «Doamna Neti, vă rog eu, nu vă supărați pe mine. Doamnă, e părul dumneavoastră?». Și zic «Doamnă, mă știți de o mie de ani. Stau aici din 84. Nu ați fi remarcat că nu e părul meu?». Ea nici nu se mai uita, voia doar să verifice mitul”, a povestit Neti Sandu.

O altă întâmplare a avut loc chiar la PRO TV, atunci când se filma emisiunea „Gospodar fără pereche”, iar un bărbat, în loc să se prezinte, a luat-o de păr să vadă dacă poartă perucă.

„M-a luat așa de păr să vadă dacă se smulge peruca. A mai fost o filmare aici, unde un băiat în loc să dea mâna cu mine, m-a luat așa… să vadă dacă e părul meu. Pe bune… Cum să faci așa ceva? Mai era și una la coadă la prăjituri. Eu nu am reușit în 27 de ani să-i conving că e părul meu”, continuă cunoscuta astrologă.

Neti Sandu a povestit că și la salon a fost o discuție, la care a asistat colega ei de la PRO TV, Lavinia Petrea.

„Lavinia era la coafor și comentau coafeza și cu o clientă. Și spuneau «Știu sigur, că am văzut-o cu ochii mei pe Neti Sandu, că are perucă». Și Lavinia a lăsat-o, a lăsat-o, până când îi zice: «Doamnă, dar ea e colega mea și în fiecare zi ne spălăm pe cap acolo, ne coafăm, nu are perucă». Deci nu se poate, nu mai ai cum să-i convingi”, și-a amintit Neti Sandu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Neti Sandu a avut nevoie de terapie

Prezentatoarea a recunoscut că a avut nevoie să meargă la terapeut. Neti Sandu avea un program foarte încărcat și nu mai reușea să facă față sarcinilor pe care le avea de zi cu zi.

„M-am dus pentru că deja se acumulaseră prea multe. Eu aveam nevoie de un tonus, ca să vin în continuare. Erau multe lucruri care mă deranjau și atunci a trebuit să mă duc, să mai scap din ele sau să le așez pe unde trebuie. Asta a fost mișcarea. (…) Mă duceam peste tot și toată e lumea prieten cu tine și te abordează. E foarte greu să ai un scut atât de puternic de apărare. Și îi spuneam (n.r.- terapeutului) că asta mă deranjează, că mă abordează prea familiar”, a declarat Neti Sandu.

Citeşte şi:

Cum arată soția lui Victor Pițurcă la 61 de ani. Imagine rară cu Maria, alături de nora ei, Cristina Ich

Anunțul făcut de Elena Gheorghe după 11 ani de căsnicie: „Lucrurile s-au mai schimbat între timp”

Dieta de post pe care o ține Carmen Brumă. Ce mănâncă la micul dejun

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Vi se pare atât de incitant?” » Sexy-avocata din Cluj, declarații incendiare: „Experimentez și alte activități”

Playtech.ro Ce se întâmplă cu fix 72 de ore înainte să mori. Primul semn care apare, oamenii de știință au făcut descoperirea

Observatornews.ro „Am crezut că voi muri”. Coşmarul trăit de o tânără de 22 de ani, care a fost violată timp de 6 ore de cei pe care îi considera prieteni, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2021. Berbecii sunt înclinați spre decizii care nu le fac cinste, doar ei pot evita acest lucru

Știrileprotv.ro Mișcarea neașteptată făcută de Revolut. Mulți români vor fi surprinși. Ce s-a întâmplat

Telekomsport EXCLUSIV | Detalii mai puţin ştiute despre Miss Universe România. Carmina dărâmă prejudecăţile

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie