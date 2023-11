„A fost după multe castinguri. Mona Segall, producătoarea, te încearcă prin multe. Am trecut prin niște Furci Caudine. Am avut un Dansez pentru Tine, am avut niște Revelioane de prezentat.

La un moment dat, au considerat că pot fi, însă într-adevăr, în clipa în care m-au chemat în Buftea să zică «tu vei fi unul dintre prezentatori», am fost extrem de fericit. Dar nicio clipă nu mi-am dat seama de fapt de ce fenomen o să am parte. Nimeni n-a crezut că Românii au Talent o să fie un astfel de fenomen”, a declarat Pavel Bartoș pentru Cancan.

Întrebat dacă știa că va prezenta alături de Smiley, Pavel a răspuns sincer: „Da, știam. M-a bucurat, ne-am împrietenit în două minute și zece secunde, eram foarte buni prieteni deja. Ne știam, ne respectam, dar nu eram prieteni, nu ieșeam la șpriț sau la cofetărie împreună”, a mai adăugat Pavel.

Pavel Bartoș, oprit de polițiști din cauza unei farse făcute de Cabral

Într-un interviu pentru Ciao, Cabral, care acum e prezentator la „Săriți de pe fix”, emisiunea de la Pro TV, a fost întrebat care a fost cea mai tare glumă sau farsă pe care a făcut-o. Atunci, el a mărturisit că în urmă cu ani de zile el și Pavel Bartoș obișnuiau să își facă diverse glume, chiar când erau la muncă, la filmări.

La un moment dat a mers atât de departe, încât Pavel Bartoș a fost oprit de poliție, căci mașina lui scotea prea mult fum. Nu era stricată, Cabral îi pusese lichid de fum în eșapament. „Am avut seria de necazuri cu Pavel Bartoș, atunci am dus-o mult prea departe!”, și-a început confesiunea prezentatorul.

Și a continuat: „Filmam amândoi în Buftea și erau zile foarte lungi, noi nu eram actori principali, erau foarte multe ore de așteptare și normal că ne-am apucat să facem toate prostiile. Am plecat cu ascunsul cheii de la mașină, la pusul în mașină a unei chestii care mirosea urât.

El mi-a pus ceva urât mirositor la admisie de aer, eu i-am pus un pește mort la bancheta din spate. Mi-a pus și el unul într-un loc greu accesibil de a trebuit să las mașina două săptămâni acasă. I-am legat puntea din spate cu un lanț de un copac.

El mi-a scos mie ștergătoarele, ploua de rupea, și abia am găsit unul în niște tufe ca să pot pleca acasă. După aia am făcut rost de un litru de lichid de fum și l-am băgat în eșapament și l-a oprit poliția prin Buftea că mașina lui scotea fum de un metru. Au vrut să-i ia actele, până s-au prins că mirosea a căpșuni… deci nu era de la mașină”.







