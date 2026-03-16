Cum a apărut Kylie Jenner la Premiile Oscar 2026. L-a susținut pe iubitul ei, actorul Timothée Chalamet

Kylie Jenner a fost partenera lui Timothée Chalamet și la Premiile Oscar de anul trecut, iar pentru ceremonia din 2026 l-a însoțit din nou la unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. Actorul, nominalizat la categoria Cel mai bun actor, a stat alături de iubita sa în timpul galei, iar cei doi nu și-au ascuns afecțiunea pe parcursul serii.

Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână și stând foarte apropiați chiar de la începutul ceremoniei. Relația lor pare tot mai solidă, iar Kylie Jenner l-a susținut pe Chalamet pe tot parcursul sezonului de premii din 2026, participând împreună la mai multe evenimente importante, printre care Palm Springs Film Festival, Golden Globes, Critics Choice Awards și BAFTA.

Declarații emoționante pe scenă

La Golden Globes și Critics Choice Awards, Timothée Chalamet a câștigat premiul pentru cel mai bun actor și a menționat-o pe Kylie Jenner în discursurile sale.

La Critics Choice Awards, actorul i-a dedicat un moment special, adresându-se publicului chiar în prezența ei:

„În final, vreau doar să îi mulțumesc partenerei mele de trei ani. Îți mulțumesc pentru fundația pe care o avem. Te iubesc. Nu aș putea face asta fără tine. Îți mulțumesc din suflet.”

Gestul surpriză făcut de Kylie pentru aniversarea lui

Chalamet a vorbit despre relația lor și în timpul turneului de promovare pentru filmul „Marty Supreme”, pentru care a primit nominalizarea la Oscar. În cadrul unui CNN Town Hall alături de Matthew McConaughey, actorul a dezvăluit că Jenner i-a pregătit o surpriză specială pentru aniversarea sa de 30 de ani.

Ea a organizat o proiecție surpriză IMAX a filmului „Interstellar”, unul dintre filmele preferate ale lui Chalamet.

„Eram cam morocănos pe drum, pentru că nu știam unde mă duce”, și-a amintit actorul. „Era ziua mea și mă întrebam de ce mergem 30 de minute în afara Los Angelesului. Când am ajuns la cinema și am văzut că este Interstellar în IMAX, i-am spus: «Îmi pare rău». I-am spus că îmi pare rău că am fost atât de morocănos pe drum.”

Filmul „Interstellar”, în care au jucat atât Chalamet, cât și Matthew McConaughey, este unul dintre preferatele actorului. El a mărturisit că l-a văzut de nenumărate ori.

„Cred că l-am văzut de aproximativ 22 de ori”, a spus el. „Când a apărut în cinematografe, l-am văzut de 12 ori.”

