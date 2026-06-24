Maria Dragomiroiu și soțul său, impresarul Bebe Mihu, se află în Statele Unite ale Americii, unde artista a fost invitată să cânte pentru românii din diaspora. Fotografiile publicate din Las Vegas au atras atenția admiratorilor, care au remarcat forma fizică a interpretei.

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Maria Dragomiroiu continuă să fie una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România. În această vară, interpreta și soțul ei, impresarul Bebe Mihu, au ajuns în Statele Unite ale Americii, unde au participat la evenimente dedicate comunității de români.

Artista a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini și mesaje din timpul șederii sale în Las Vegas, unde atmosfera a fost una autentic românească.

„Noi, ca orice român care se respectă, am venit cu strictul necesar: puțină pălincă, puțin cozonac, niște șorici și multă voie bună. Se pare că oriunde ajung românii, în câteva minute găsesc motiv de petrecere, muzică bună și oameni dragi!”, a menționat ea, pe conturile sociale.

Fotografiile de pe plajă au atras atenția fanilor

Pe lângă imaginile de la evenimente, Maria Dragomiroiu a publicat și fotografii realizate pe plajă. Îmbrăcată într-o rochie colorată, artista a fost apreciată de admiratori pentru aspectul său și pentru energia pe care o transmite.

„În Las Vegas, împreună cu tataie Bebițu, așa cum îi spun nepoții”, a mai precizat interpreta.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Ce să zic, arătați de 30 de ani!” sau „După poze se vede clar cât de frumoasă erați acum 50 ani!”, i-au scris admiratorii.

Fotografiile au adunat aproximativ 6.000 de aprecieri pe Facebook, o performanță remarcabilă pentru un artist de muzică populară.

Ce face Maria Dragomiroiu pentru a se menține în formă

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, artista a vorbit despre rutina sa și despre obiceiurile care o ajută să își păstreze forma fizică.

„Nu fac sport, ba mai fac. Trag de mine, noaptea, înainte să mă culc, fac genuflexiuni, dar nu mai mult de un sfert de oră, măcar 15-20 de repetări, rotesc mâinile înainte-înapoi, capul. La cosmetică nu merg, nu-mi place.

Operaţii estetice probabil că îmi voi face. Acum cinci ani mi-am tăiat pleoapa, pentru că aveam nevoie. Aşa m-am născut cu ea dublă. Am slăbit 9 kilograme fără dietă. Sunt la 66 de kilograme, iar dacă mai slăbesc vreo două sunt foarte bine”, a declarat Maria Dragomiroiu.

Secretul părului lung de aproape un metru

Unul dintre elementele care au făcut-o celebră pe artistă este părul său foarte lung, pe care îl îngrijește cu atenție de zeci de ani. Maria Dragomiroiu a explicat ce tratament folosește atunci când observă că părul începe să cadă.

„Când începe să-mi cadă părul, folosesc o mască pe bază de ou. Bat cinci-șase gălbenușuri și adaug peste ele ulei de ricin, de cocos și ulei de măsline. Ung părul cu acest amestec și stau așa pentru 15 minute. Apoi, îmi spăl părul. Nu arunc părul tăiat la gunoi, îl îngrop în grădină, la rădăcina unui copac, așa procedez de mică”.

Trucul pe care îl folosește în loc de balsam

Artista a dezvăluit și un alt obicei pe care l-a descoperit de-a lungul anilor și care o ajută să își mențină părul mătăsos.

„La un moment dat, îmi cădea foarte mult păr. Așa că am ajuns să mă spăl cu săpun de casă. Numai așa l-am oprit. Este foarte greu, totuși. Adică până s-a obișnuit părul să fie mătăsos. A fost extrem de greu. Părea îmbâcsit și mirosea urât.

Iar prima dată a fost extrem de aspru. Nu am știut atunci că în loc de balsam se mai folosește oțet diluat în apă. Dar eu nu am știut, că oțetul îl face mai mătăsos”.

La 70 de ani, Maria Dragomiroiu continuă să fie activă pe scenă, să participe la evenimente dedicate românilor din întreaga lume și să împărtășească cu admiratorii săi detalii despre stilul de viață pe care îl urmează.

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