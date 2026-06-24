Maria Dragomiroiu și soțul său, impresarul Bebe Mihu, se află în Statele Unite ale Americii, unde artista a fost invitată să cânte pentru românii din diaspora. Fotografiile publicate din Las Vegas au atras atenția admiratorilor, care au remarcat forma fizică a interpretei.

Maria Dragomiroiu la plajă (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 22

Maria Dragomiroiu continuă să fie una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară din România. În această vară, interpreta și soțul ei, impresarul Bebe Mihu, au ajuns în Statele Unite ale Americii, unde au participat la evenimente dedicate comunității de români.

Artista a împărtășit pe rețelele sociale câteva imagini și mesaje din timpul șederii sale în Las Vegas, unde atmosfera a fost una autentic românească.

„Noi, ca orice român care se respectă, am venit cu strictul necesar: puțină pălincă, puțin cozonac, niște șorici și multă voie bună. Se pare că oriunde ajung românii, în câteva minute găsesc motiv de petrecere, muzică bună și oameni dragi!”, a menționat ea, pe conturile sociale.

Fotografiile de pe plajă au atras atenția fanilor

Pe lângă imaginile de la evenimente, Maria Dragomiroiu a publicat și fotografii realizate pe plajă. Îmbrăcată într-o rochie colorată, artista a fost apreciată de admiratori pentru aspectul său și pentru energia pe care o transmite.

„În Las Vegas, împreună cu tataie Bebițu, așa cum îi spun nepoții”, a mai precizat interpreta.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Ce să zic, arătați de 30 de ani!” sau „După poze se vede clar cât de frumoasă erați acum 50 ani!”, i-au scris admiratorii.

Fotografiile au adunat aproximativ 6.000 de aprecieri pe Facebook, o performanță remarcabilă pentru un artist de muzică populară.

Ce face Maria Dragomiroiu pentru a se menține în formă

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, artista a vorbit despre rutina sa și despre obiceiurile care o ajută să își păstreze forma fizică.

„Nu fac sport, ba mai fac. Trag de mine, noaptea, înainte să mă culc, fac genuflexiuni, dar nu mai mult de un sfert de oră, măcar 15-20 de repetări, rotesc mâinile înainte-înapoi, capul. La cosmetică nu merg, nu-mi place.

Operaţii estetice probabil că îmi voi face. Acum cinci ani mi-am tăiat pleoapa, pentru că aveam nevoie. Aşa m-am născut cu ea dublă. Am slăbit 9 kilograme fără dietă. Sunt la 66 de kilograme, iar dacă mai slăbesc vreo două sunt foarte bine”, a declarat Maria Dragomiroiu.

Secretul părului lung de aproape un metru

Unul dintre elementele care au făcut-o celebră pe artistă este părul său foarte lung, pe care îl îngrijește cu atenție de zeci de ani. Maria Dragomiroiu a explicat ce tratament folosește atunci când observă că părul începe să cadă.

„Când începe să-mi cadă părul, folosesc o mască pe bază de ou. Bat cinci-șase gălbenușuri și adaug peste ele ulei de ricin, de cocos și ulei de măsline. Ung părul cu acest amestec și stau așa pentru 15 minute. Apoi, îmi spăl părul. Nu arunc părul tăiat la gunoi, îl îngrop în grădină, la rădăcina unui copac, așa procedez de mică”.

Trucul pe care îl folosește în loc de balsam

Artista a dezvăluit și un alt obicei pe care l-a descoperit de-a lungul anilor și care o ajută să își mențină părul mătăsos.

„La un moment dat, îmi cădea foarte mult păr. Așa că am ajuns să mă spăl cu săpun de casă. Numai așa l-am oprit. Este foarte greu, totuși. Adică până s-a obișnuit părul să fie mătăsos. A fost extrem de greu. Părea îmbâcsit și mirosea urât.

Iar prima dată a fost extrem de aspru. Nu am știut atunci că în loc de balsam se mai folosește oțet diluat în apă. Dar eu nu am știut, că oțetul îl face mai mătăsos”.

La 70 de ani, Maria Dragomiroiu continuă să fie activă pe scenă, să participe la evenimente dedicate românilor din întreaga lume și să împărtășească cu admiratorii săi detalii despre stilul de viață pe care îl urmează.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
Avantaje.ro
DA, e total adevărat! 😮 ANUNȚ-FULGER sincer, asumat și complet neașteptat de la protagoniștii DIVORȚULUI ANULUI în România 😮 Andreea Popescu și Rareș Cojoc au făcut un PAS DECISIV care schimbă t.
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”
Tvmania.ro
A încins atmosfera în Grecia! Prezentatoarea Antena 1 Iuliana Pepene, apariție de senzație în costum de baie. Fanii au reacționat imediat: „Faci soarele gelos!”

Știri România

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 16:00
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Fanatik.ro
Ce cadou i-a făcut legendara Nadia Comăneci cântăreței Loredana Groza: ”O să fac totul de 10, așa ca tine”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Imagini din casa în care locuiește Babasha. Și-a cumpărat vilă în Domnești și e vecin cu Dorian Popa
Stiri Mondene 16:38
Imagini din casa în care locuiește Babasha. Și-a cumpărat vilă în Domnești și e vecin cu Dorian Popa
Placa lui Michael Jackson de la București a fost recondiționată. Unde urmează să fie amplasată
Stiri Mondene 16:33
Placa lui Michael Jackson de la București a fost recondiționată. Unde urmează să fie amplasată
Parteneri
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
TVMania.ro
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
ObservatorNews.ro
Momentul când o fetiţă este luată în plin de un şofer băut. Copila nu se asigurase când a trecut strada
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Mediafax.ro
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente
KanalD.ro
Un copil de doar 2 ani a fost sfâșiat de câine, în București! Ce se întâmplă cu micuțul în aceste momente

Politic

PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
LiveText
Politică 16:00
PSD a decis în unanimitate să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Exclusiv Interviu
Politică 15:26
Florin Manole, fost ministru al Muncii, a anunțat că PSD vrea să crească pensiile, dacă Sorin Grindeanu va fi noul prim ministru: „Trebuie să se întâmple”. Exclusiv Interviurile Libertatea
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
Fanatik.ro
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație