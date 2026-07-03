Conform PhoneArena, producătorul american plănuiește o schimbare importantă în strategia de lansare, prin împărțirea evenimentelor de prezentare a smartphone-urilor.

Ce modele sunt așteptate în 2027?

În luna septembrie a anului 2026, Apple va lansa iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro și primul său model pliabil, iPhone Ultra. În timp ce aceste device-uri urmează să fie prezentate peste două luni, modelele de bază iPhone 18 și iPhone 18e sunt anticipate pentru începutul anului 2027, împreună cu un posibil iPhone Air 2.

Mai târziu, în septembrie 2027, Apple ar putea lansa seria aniversară iPhone 20, renunțând la numele „iPhone 19” pentru a marca cei 20 de ani de existență ai produsului.

Această serie ar include modelele Pro și Ultra 2, iar modelele standard iPhone 20, iPhone 20e și iPhone Air 3 ar putea fi rezervate pentru 2028, dacă strategia de împărțire a lansărilor va continua ca până acum.

Detalii despre telefoane

Potrivit Digital Chat Station, un zvonac cu reputație bună, iPhone Air 2 va dispune de un ecran LTPO OLED de 6,55 inchi, iar iPhone 18 și iPhone 18e vor folosi panouri OLED de 6,3 inchi și, respectiv, 6,12 inchi.

Modelul 18e rămâne cel mai compact dintre cele menționate. Cu toate acestea, există speculații că iPhone 18e ar putea fi livrat cu un display de 60 Hz, spre deosebire de ecranele ProMotion de 120 Hz disponibile pe celelalte modele.

Implicațiile strategiei Apple

Dacă experimentul lansărilor „împărțite” din 2026–2027 se dovedește a fi un succes, Apple ar putea continua această abordare.

Această strategie permite companiei să își extindă prezența pe piață pe tot parcursul anului, oferind consumatorilor mai multe opțiuni în momente diferite.

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