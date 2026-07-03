Capcanele comune la închirierile auto, în străinătate

Închirierea unei mașini în străinătate este adesea cea mai convenabilă modalitate de a explora o destinație, dar operatorii mai puțin de încredere pot profita de turiști. Potrivit experților, aceștia pot taxa clienții pentru daune preexistente, pot insista asupra unor asigurări suplimentare inutile sau pot aplica taxe ascunse.

O mulțime de probleme pot fi evitate prin verificarea atentă a mașinii, citirea contractului și fotografierea eventualelor daune existente, spune John Wilmot, CEO LeaseLoco.com.

„Este surprinzător de ușor ca șoferii să fie păcăliți dacă nu sunt familiarizați cu modul în care funcționează companiile de închirieri în alte țări”.

Sfaturi pentru închirieri fără „surprize”

Experții de la LeaseLoco.com au oferit opt sfaturi esențiale pentru a evita costurile neașteptate:

1. Asigură-te că ai documentele necesare

Asigură-te că știi exact ce documente îți cere compania de închirieri. De obicei, este nevoie de permis de conducere, pașaport și un card de credit pe numele șoferului. În unele țări, poate fi necesar și un permis internațional de conducere.

2. Verifică daunele înainte de plecare

Inspectează mașina și notează daunele preexistente. Anam Barkan, expert în închirieri auto, recomandă să faci fotografii detaliate: „Orice zgârietură sau lovitură care nu este documentată poate fi baza unei reclamații ulterioare”.

3. Atenție la extraopțiuni

Examinează cu atenție contractul pentru a vedea dacă vei fi taxat pentru opțiuni adiționale, cum ar fi scaunele pentru copii sau GPS-ul. De asemenea, companiile de închirieri pot încerca să vândă asigurare pentru excesul de bagaje la ghișeu, dar acest lucru este adesea mult mai ieftin dacă este aranjat separat înainte de călătorie.

„Probabil cele mai frecvente «capcane» apar atunci când clienții sunt de acord să achiziționeze suplimente opționale imediat după sosirea la centrul de închiriere, având puține oportunități de a stabili dacă sunt cu adevărat necesare”, a spus Anam.

4. Fii atent la politica privind combustibilul

Asigurați-vă că înțelegeți politica pe care o are compania privind combustibilul. Unele solicită returnarea mașinii cu același nivel de combustibil, în timp ce altele percep o taxă în avans pentru un rezervor plin, care s-ar putea să nu fie rambursată dacă mașina este returnată cu combustibil rămas.

Simon Grannville, CEO Nero Line, avertizează: „Politica full-to-empty poate fi o capcană. Full-to-full este de obicei mai economic”.

5. Unele oferte implică ridicarea mașinii din afara aeroportului

Unele oferte implică ridicarea mașinii de la un depozit situat în afara aeroportului, mai degrabă decât de la terminal. Acest lucru poate fi incomod în situația în care călătoriți cu multe bagaje sau cu copii, scrie Daily Mail.

6. Taxe aplicate pentru șoferi tineri sau seniori

Șoferii sub 25 de ani se confruntă adesea cu taxe suplimentare atunci când închiriază o mașină în străinătate, iar în unele cazuri, șoferii mai în vârstă pot fi, de asemenea, supuși unor taxe suplimentare.

7. Verifică dacă există o limită zilnică de kilometraj

Unele contracte de închiriere includ o limită zilnică de kilometraj. Dacă este depășită, este posibil să vi se perceapă o taxă suplimentară pentru fiecare milă suplimentară.

8. Nu ignorați semnalele de alarmă

Dacă personalul se grăbește să efectueze inspecția, insistă agresiv pentru a primi lucruri suplimentare sau vehiculul pare suficient de murdar pentru a ascunde daunele, ar putea fi un semn că trebuie să procedați cu prudență.

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