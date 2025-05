Ieri, Cătălin Botezatu a fost gazda unui eveniment de seamă, care a avut loc chiar în locația în care comercializează costume bărbătești. Loro Piana, un brand italian de modă de lux specializat în producția de textile și articole de îmbrăcăminte, cu sediul în Milano, Italia, și-a prezentat noua colecție în fața mai multor vedete din România.

Lidia Buble, Mihai Petre, dar și Ștefan Bănică și Radu Ștefan Bănică au luat parte la eveniment. Cătălin Botezatu nu s-a putut abține și nu a ratat ocazia de a face o poză cu celebrul cântăreț și băiatul lui. În poza publicată pe Instagram de creatorul de modă, într-o parte e Ștefan, care are o ținută impecabilă în nuanțe de crem, cu pantofi eleganți în picioare, iar în cealaltă parte e Radu Ștefan, care poartă o un tricou nude, cu pantaloni albi și pantofi sport albi.

Diferența de gusturi vestimentare dintre tată și fiu e vizibilă, unul adoptă mereu ținute elegante, iar celălalt e modern, poartă haine în pas cu moda. Foarte diferită e și ținuta lui Cătălin Botezatu, care poartă un costum negru impecabil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări George Simion recunoaște că nu a vrut niciodată să ofere case la 35.000 de euro: „Au fost o formă de marketing, de promovare”

La eveniment, și Lidia Buble s-a făcut remarcată, a îmbrăcat un costum negru reinterpretat, a fost coafată perfect, iar machiajul a fost impecabil.

Lidia Buble. Foto: Instagram

Radu Ștefan Bănică, pe urmele tatălui și ale bunicului

Tânărul calcă pe urmele bunicului și ale tatălui său, artiști de renume. „Am știut de foarte mic că vreau să fiu artist. Inițial, am vrut să fiu magician, dar mi-a trecut repede. Cântam de mic și tot în copilărie mi-am și verbalizat dorința de a merge pe calea muzicii, doar că, dintr-o întâmplare, nu am mai putut să cânt mai mulți ani, până pe la 18, mai exact”, a povestit pentru VIVA Radu Ștefan Bănică, care simte o presiune pe umerii lui, având în vedere cine a fost bunicul lui, dar și ce carieră de succes are tatăl său.

„Având în vedere că mi-am ales același drum ca bunicul și tatăl meu, acest nume este o carte de vizită – un avantaj foarte mare, dar care vine și cu niște așteptări foarte mari, comparații… Cel mai mult resimt presiunea de a livra un produs bun. Normal, și eu, fără legătură cu numele, îmi doresc același lucru, dar știu tot timpul că nu trebuie să mă prezint cu un produs care nu face cinste numelui meu”, a mai zis el.

Recomandări „Cea mai grea bătălie, dar e călit în luptă”. Profesorul de matematică al lui Nicușor Dan, mesaj pentru români: „Lumea trebuie să aleagă binele”

Întrebat cum a reacționat tatăl său când i-a spus prima oară că vrea să devină artist, tânărul a povestit că Ștefan Bănică jr i-a interzis să aibă o carieră artistică, însă apoi s-a răzgândit.

„Inițial, mi-a spus să nu mă fac artist. Să mă fac bucătar sau doctor. Ulterior, ca sfat, mi-a spus că, dacă asta este calea pe care mi-o doresc, să mă dedic și să nu îmi bat joc de ea”, mai declarat Radu Ștefan.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Imobiliare.ro 5 Știri Imobiliare.ro: Cum au evoluat prețurile apartamentelor în pragul alegerilor și ce localitate a ajuns în vizorul bucureștenilor care s-au săturat de poluare

Urmărește-ne pe Google News