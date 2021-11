Într-un vlogg pe contul lui de Youtube, unde are peste trei milioane de abonați, Selly a dezvăluit că nu a cheltuit banii pe haine, pe încălțăminte sau pe alte bunuri materiale, ci pe o zi de filmare pentru „Tabăra de vară”, ultimul lui proiect alături de trupa 5GANG.

„Titlul e 100% adevărat. Nu am cheltuit 25.000 de euro pe haine, pe accesorii, pe încălțăminte și pe alte lucruri de genul asta…ceea ce nici nu vă recomand să faceți. În schimb, am cheltuit această sumă de bani într-o singură zi de filmare al noului nostru film, „Tabăra de vară”. Și nu am cheltuit doar eu, eu sunt un investitor în filmul ăsta, am investit o parte necesară din producția lui, sunt și alte persoane care la rândul lor au investit, dar atât a costat o zi de filmare de la filmul ăsta.

Nu e mult neapărat în lumea filmului, dacă ar fi să comparăm cu celebrele filme suntem ultimii săraci. Ideea e că, în mod normal, o zi de filmare la filmul nostru costă cam 20.000. Am avut însă o zi mai specială în care am cheltuit 5.000 de euro doar pe teste covid.”, și-a început tânărul povestea.

Selly și cei 100 de oameni prezenți la filmările „Tabăra de vară” se testau zilnic pentru COVID-19 cu teste rapide. După ce regizorul a fost infectat, întreaga echipă a făcut PCR, iar suma investită în acestea a fost de 5.000 de euro.

„Era prin august, deja filmasem de două săptămâni, ne obișnuisem cumva cu rutina asta în care veneam de dimineață pe platou, regizorul era deja acolo, doar că în ziua asta specială regizorul nu era acolo. Vali Dobrogeanu, regizorul filmului 5GANG, el nu era acolo. Aflu apoi că omul era suspect de covid. Nu a venit, se simțise foarte rău și încă nu-i venise rezultatul testului PCR. El era destul de convins, că avea simptome nasoale. (…)

Zilnic, 100 de persoane s-au testat pentru covid. (…) Ei (n.r. actorii) nu erau așa de stresați, nefiind investitori, nu se stresau, primeau aceeași bani indiferent dacă filmul mergea sau nu mergea. Se distrau băieții, nu aveau niciun fel de treabă. (…) Regizorul a fost testat pozitiv, apoi din cauza asta am fost nevoiți să comandăm teste PCR pentru toată echipa. 100 de teste PCR într-o singură zi, 5.000 de euro am dat. Și apoi toată lumea negativă, am cheltuit 5.000 de euro, pe de-o parte m-am bucurat că toată lumea era negativă, dar apoi am zic că am dat 5.000 și nimeni n-are.”, a mai dezvăluit Selly,

Filmările de la „Tabăra de vară” s-au încheiat deja, iar filmul va apărea în cinematografe pe 27 decembrie, după cum a anunțat Selly pe Youtube.

Recent, Selly a spus și câți bani a investit în următorul lui film. Pe Instagram, acolo unde are peste 1,7 milioane de abonați, le-a spus fanilor că a investit până acum 400.000 de euro în „Tabăra de vară”, dar cheltuielile nu se opresc aici. „Am filmat două scene ieri, sunt multe cheltuieli care vor fi în perioada asta, dar peste 400.000. O să încurce un pic pandemia, cred că va fi regula asta cu 50% din capacitate și toți vaccinați, un loc liber, un loc ocupat, însă dacă vă doriți cu adevărat să îl vedeți, sunt convins că o să veniți”, a povestit Selly în mediul online, acum câteva săptămâni.

