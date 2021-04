Gala premiilor Oscar, o ceremonie de 40 de milioane de dolari. „Sunt premiile Academiei. Toți vrem să fie special”

Gala premiilor Emmy și cea Globurilor de Aur, alte două ceremonii importante din SUA, pentru a premia industria filmelor, au fost organizate în mare parte pe Zoom. Este lucrul pe care producătorul executiv al galei premiilor Oscar, regizorul Steven Soderbergh, a vrut să-l evite.



Soderbergh, care are un Oscar pentru regie (”Traffic”, 2000) și alte două nominalizări (pentru regie cu „Erin Brockovich”, în 2000, și pentru cel mai bun scenariu original cu „Sex, Lies, and Videotape”, în 1990, și-a asumat acest lucru în contractul semnat pentru organizarea ceremoniei, scrie The New York Times.



„Sunt premiile Academiei. Toți vrem să fie special, iar asta (participare online – n.r.) nu este special. Ne amintește de durerea din ultimele 14-15 luni. Nu de bucuria oferită de cinematografie sau de filme”, a declarat el.

El a făcut echipă cu alți doi producători, Stacey Sher și Jesse Collins, cunoscuți la Hollywood. Și au început să pregătească ceremonia, pe care au și amânat-o de pe 28 februarie pe 25 aprilie.

„Dacă putem să strecurăm totul în trei ore și să oferim spectacolul care este acum pe hârtie, credem că vom avea un moment în care națiunea și lumea va spune «da, iubesc filmele » ”, a spus Jesse Collins.

Ceremonie la gară

Nu au fost dezvăluite toate detaliile, ci doar unele, precum locațiile. Anul acesta, Teatrul Dolby din Los Angeles nu mai este locul principal de desfășurare, ci gara Union Station din centrul orașului Los Angeles, o locație care a fost prezentată în peste 150 de filme.

Pentru ca întreaga zonă să fie demnă de Oscaruri, oamenii fără adăpost de pe străzile din apropiere au fost mutați în alte zone.

„Această proprietate este închisă publicului. Accesul, interzis fără permisiune” este mesajul afișat la Union Station în timpul pregătirilor pentru premiile Oscar. Foto: EPA

„Au venit acum o săptămână și ne-au spus că trebuie să eliberăm totul până vineri, că trebuie să curețe pentru Oscaruri. Ne-au spus că dacă nu plecăm, ne vor strânge ei lucrurile”, a spus un bărbat care locuiește într-un cort pentru televiziunea locală Fox11.

Sala principală a Union Station, cea în care sunt casele de bilete, va fi transformată în scena principală a galei. Iar celelalte două aripi ale clădirii vor fi folosite pentru transmisiunile de dinainte și de după gală.

„Planul nostru este ca Oscarurile din acest an să arate ca un film, nu ca o emisiune de televiziune”, au mai spus organzitorii.

Fără măști în fața camerelor

În total, 170 de persoane vor fi prezente la gală, iar premiile vor fi înmânate personal.

Potrivit revistei americane Variety, nominalizații și vedetele invitate nu vor purta măști în fața camerelor, ci doar atunci când nu sunt în luminile reflectoarelor.

În privința codului vestimentar, producătorii le-au cerut participanților să evite îmbrăcămintea obișnuită. Cu alte cuvinte, „ținuta formală este cea mai potrivită, cea casual, nu”, au explicat producătorii.

Revista Variety a dezvăluit că printre prezentatorii galei se numără Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Harrison Ford, Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle şi Bryan Cranston.

Un lucru care nu se va schimba anul acesta va fi durata spectacolului: trei ore.

Nominalizările la premiile Oscar

„Mank” al lui David Fincher, cu Gary Oldman în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări, respectiv 10.

Printre peliculele care se luptă pentru o statuie se află și documentarul românesc Colectiv, regizat de Alexander Nanau, care a reușit o dublă nominalizare istorică: la cel mai bun documentar și cel mai bun film străin.

Los Angeles Times și BBC susțin că filmul merită Oscarul pentru cel mai bun documentar, dar nu va câștiga.

Lista de nominalizări la Premiile Oscar 2021:

Cel mai bun film: “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal”, “The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun regizor: Thomas Vinterberg (“Another Round”), David Fincher (“Mank”), Lee Isaac Chung (“Minari”), Chloé Zhao (“Nomadland”), Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Cea mai bună actriță în rol principal: Viola Davis (“Ma Raineys Black Bottom”), Andra Day (“The United States v. Billie Holiday”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

Cel mai bun actor în rol principal: Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Chadwick Boseman (“Ma Raineys Black Bottom”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”), Steven Yeun (“Minari”)

Cel mai bun cântec original: “Fight for You” (“Judas and the Black Messiah”), “Hear My Voice” (“The Trial of the Chicago 7”), “Húsavík” (“Eurovision Song Contest”), “Io Si (Seen)” (“The Life Ahead”), “Speak Now” (“One Night in Miami”)

Cel mai bun film de animație: “Onward” (Pixar), “Over the Moon” (Netflix), “Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (Netflix), “Soul” (Pixar), “Wolfwalkers” (Apple TV Plus/GKIDS)

Machiaj și coafură: “Emma”, “Hillbilly Elegy”, “Ma Raineys Black Bottom”, “Mank”, “Pinocchio”

Cele mai bune efecte vizuale: “Love and Monsters”, “The Midnight Sky”, “Mulan”, “The One and Only Ivan”, “Tenet”

Cea mai bună imagine: “Judas and the Black Messiah”, Sean Bobbitt; “Mank”, Erik Messerschmidt; “News of the World”, Dariusz Wolski; “Nomadland”, Joshua James Richards; “The Trial of the Chicago 7”, Phedon Papamichael

Cel mai bun montaj: “The Father”, Yorgos Lamprinos; “Nomadland”, Chloé Zhao; “Promising Young Woman”, Frédéric Thoraval; “Sound of Metal”, Mikkel E.G. Nielsen; “The Trial of the Chicago 7”, Alan Baumgarten

Cel mai bun design de producție: “The Father”, “Ma Raineys Black Bottom”, “Mank”, “News of the World”, “Tenet”

Cel mai bun mixaj sonor:

Cel mai bun lungmetraj internațional: “Another Round” (Danemarca), “Better Days” (Hong Kong), “colectiv” (România), “The Man Who Sold His Skin” (Tunisia), “Quo Vadis, Aida?”(Bosnia şi Herţegovina)

Cel mai bun documentar scurtmetraj: “Colette”, “A Concerto Is a Conversation”, “Do Not Split”, “Hunger Ward”, “A Love Song for Latasha”.

Cel mai bun documentar: “colectiv”, “Crip Camp”, “The Mole Agent”, “My Octopus Teacher”, “Time”

Cel mai bun actor în rol secundar: Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”), Paul Raci (“Sound of Metal”), Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

Cel mai bun scurtmetraj live-action: “Feeling Through”, “The Letter Room”, “The Present”, “Two Distant Strangers”, “White Eye”

Cel mai bun scenariu adaptat: “Borat Subsequent Moviefilm” – Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer; “The Father” – Christopher Hampton, Florian Zeller; “Nomadland” – Chloé Zhao, “One Night in Miami” – Kemp Powers; “The White Tiger” – Ramin Bahrani

Cea mai bună coloană sonoră: “Da 5 Bloods” – Terence Blanchard, “Mank” – Trent Reznor & Atticus Ross, “Minari” – Emile Mosseri, “News of the World” – James Newton Howard, “Soul” – Trent Reznor, Atticus Ross, & Jon Batiste

Cele mai bune costume: “Emma”, “Mank”, “Ma Raineys Black Bottom”, “Mulan”, “Pinocchio”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Maria Bakalova (”Borat Subsequent Moviefilm”), Glenn Close (”Hillbilly Elegy”), Olivia Colman (“The Father”), Amanda Seyfried (“Mank”), Youn Yuh-jung (“Minari”)







