Laura Vicol, fostă deputată PSD și inculpată în dosarul Nordis, e avocata lui Dan Cristian Panţa, judecat în dosarul lui Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat. Panţa i-a furnizat fostului candidat la Președinţie limuzina de lux pentru care Horaţiu Potra plătea 16.900 de lei/lună. „Georgescu Călin e tovarășu’ meu”, le spunea apropiaţilor săi clientul Laurei Vicol.

O limuzină Mercedes pentru Călin Georgescu, închiriată printr-o firmă controlată de Panţa

Laura Vicol a fost prezentă miercuri, 9 septembrie, în sala de judecată de la Curtea de Apel București, la primul termen din dosarul în care Călin Georgescu și Horaţiu Potra sunt acuzaţi de tentivă de lovitură de stat, alături de alţi 20 de coinculpaţi.

Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor îl apără, încă de anul trecut, pe Dan Cristian Panţa, cel despre care procurorii de la Parchetul General spun că este un „acolit devotat” al lui Horaţiu Potra.

Dan Cristian Panța este un acolit al lui Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook/Dan Cristian Panța Facebook

În vârstă de 33 de ani, Panţa e din Mediaș. Absolvent al unei facultăţi de management, are cazierul curat, e căsătorit și, alături de Horaţiu Potra, a fost ales în noiembrie 2024 consilier local la Primăria din Mediaș, din partea Partidului Patrioţilor.

În toamna anului trecut, când a fost trimis în judecată de Parchetul General, Dan Cristian Panţa era director general la SC STEPHY CATERING CONSULTING SRL, o societate despre care procurorii spun, în actul de acuzare, că era controlată de el.

În acte, firma a fost înfiinţată și deţinută de către Maria și Iosif Podar, până în decembrie 2023, când toate acţiunile i-au fost cedate lui Adrian Gligor, din Mediaș, un apropiat de-ai lui Panţa.

O lume mică, căci Iosif Podar fusese asociat cu Panţa la o firmă (Complex Select Book SRL) din care s-a retras în 2020, iar Adrian Gligor, la rându-i, a devenit partener de afaceri cu soţia lui Panţa în noiembrie 2023, la societatea Essenszubereitung Catering Mediaș SRL. De altfel, potrivit declaraţiei de avere, pe care Panţa a depus-o atunci când a fost ales consilier local, și soţia lui a lucrat la SC STEPHY CATERING CONSULTING SRL.

Prin intermediul acestei firme, potrivit acuzării, a fost închiriată limuzina Mercedes GLE Coupe, pusă la dispoziția lui Călin Georgescu cu titlu gratuit, „începând cu luna iunie 2024 și, cel mai probabil, până în ianuarie 2025”. Autoturismul era închiriat de la o societate de profil, cu 16.900 de lei/lună, bani plătiţi „de Potra Horațiu în numerar. Conversațiile din aplicațiile de mesagerie electronică demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment”, se arată în rechizitoriu.

Călin Geprgescu a avut la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe. foto: Dumitru Angelescu Dumitru Angelescu

„Calin Georgescu Presedinte”: „Cristi, bună ziua. Te rog 8:20 pm astăzi. Mulţumesc”

Dan Cristian Panța, potrivit acuzării, este unul dintre cei mobilizaţi de Horaţiu Potra pe 7 decembrie 2024, pentru a veni la București, unde, în contextul unor acțiuni de protest, urmau să desfășoare „acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest, în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

În noaptea de 7/8 decembrie 2024, mașina condusă de Panţa, un Volkswagen Tiguan înmatriculat pe numele firmei SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, a fost oprită de poliție în Săftica (Ilfov). În autoturism se mai aflau alte două persoane, care ulterior au fost și ele acuzate de tentativă de lovitură de stat.

După ce au mers la poliţie și au dat declaraţii, mai mulţi inculpaţi din dosar au încercat să distrugă eventualele probe incriminatoare. Pe 28 decembrie 2024, în timp ce discuta cu cineva despre datele unui cont bancar, comunicate anterior pe WhatsApp sau pe email, Panţa preciza: „Da’ eu, atunci, mi-am resetat telefonul. Că mi-a fost frică”. ,,Pe Whatapp, ai șters conversaţiile?”, îl întreabă interlocutorul. „Apăi, eu le șterg, șefule. O dată la 2 zile”, l-a asigurat Panţa.

Cu toate acestea, la percheziția informatică asupra telefonului său mobil, anchetorii au descoperit mai multe conversații pe Whatsapp între el și o persoană ce fusese salvată în agenda telefonului cu numele „Calin Georgescu Presedinte”:

● Pe 28 octombrie 2024, Panța îi trimite următorul mesaj: „Bună ziua dl Georgescu, Mi-a spus Horaţiu (Potra - n.r.) că trebuie să ajung până la dvs. săptămâna asta. Când pot să vă sun, să stabilim în ce zi. Mulțumesc și scuze pentru deranj”. Iar utilizatorul „Georgescu Călin Președinte” îi răspunde: ,,Mulțumesc! Putem acum”. A urmat un apel vocal între cei doi.

● În ziua de 31 octombrie 2024, utilizatorul ,,Calin Georgescu Presedinte” îi trimite un alt mesaj lui Panța: „Cristi, bună ziua. Te rog 8:20 pm astăzi. Mulţumesc”, iar acesta îi răspunde: „Bună ziua dl Președinte. E ok”.

● Pe 7 noiembrie 2024, soţia lui Panţa îl întreabă pe acesta, într-o conversaţie pe Whatsapp: ,,La București ce faci”, iar el îi răspunde: „Să mă întâlnesc cu Călin Georgescu”, ,,și poate și cu Tender”.

● Pe 8 noiembrie 2024, utilizatorul ,,Calin Georgescu Presedinte” îi transmite lui Panța următorul mesaj: ,,Cristi, bună dimineața! Ești în zonă?”, după care urmează un apel vocal între cei doi.

● În ziua de 19 noiembrie 2024, Panța îi trimite unui cunoscut o poză cu o discuţie purtată cu Horațiu Potra, despre un autoturism pe care aceasta îi cerea să-l păstreze până pe 15 ianuarie 2025, data inițială de returnare fiind 2 decembrie 2024, așa cum rezultă din cuprinsul mesajului.

● Tot în noiembrie 2024 are loc o conversație între Panţa și „Calin Georgescu Președinte”, despre necesitatea schimbării cauciucurilor de iarnă. Anchetatorii spun că nu a putut fi stabilită cert data convorbirii care are următorul conținut: Panţa Dan - Cristian: ,,Bună ziua dl Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile să le punem pe cele de iarnă? Mulțumesc”, apoi urmează două apeluri vocale între cei doi și un mesaj din partea lui „Calin Georgescu Presedinte”: „Cristi, bună ziua. Mulţumesc”.

● Pe 24 noiembrie 2024, în ziua primului tur al alegerilor prezidenţiale, Panţa îi trimite lui „Calin Georgescu Presedinte” următorul mesaj: ,,Bună ziua! Mult succes domnule Președinte”, iar acesta îi răspunde: „Mulțumesc”.

● Tot pe 24 noiembrie 2024, Panța îi comunică unei alte persoane: „Azi a zis că ne vedem la palat”, „Că nu are emoții”, „La 5 am vorbit cu el și a zis că e cum se aștepta”, făcând referire la Călin Georgescu, potrivit procurorilor.

● A doua zi, pe 25 noiembrie 2024, Panţa îi scrie lui „Calin Georgescu Presedinte”: ,,Felicitări domnule președinte!!!”, „atașat aveţi asigurarea valabilă” (a mașinii, cel mai probabil - n.r.), iar acesta îi răspunde: „Mulţumesc mult. Pe curînd”.

● Pe 7 decembrie 2024, Panţa îi trimite unei alte persoane o conversaţie dintre el și Horațiu Potra, în care ultimul îi transmitea că va fi contactat de „CG”, apoi îl întreba: „Ați plecat spre București?”.

Pe 22 august 2024, Panţa discuta cu cineva pe WhatsApp, spunându-i că s-ar putea vedea la o cafea, căci „pe mine m-a trimis Horațiu (Potra - n.r.) să mă întâlnesc cu Georgescu Călin și până pe la 3 stau prin București că trebuie să mă întâlnesc și cu cei de la Videle”.

Iar pe 1 decembrie 2024, Panţa îi mărturisea unui doamne, pe WhatsApp, că el e prieten cu Călin Georgescu și că, dacă iese președinte, el va ajunge în Parlament, insistând în final: „zi la toată lumea să voteze Georgescu Călin”.

În ziua de 5 decembrie 2024, cu o zi înainte de anularea alegerilor, Panţa discuta cu un bărbat pe Facebook și-i spunea „frate, suntem la Cotroceni deja” (...) știi că Georgescu Călin e tovarășu’ meu”.

Panţa, interceptat: „Păi, să mă pună viceprimar, și fiecare cu a lui”

Potrivit acuzării, în perioada 10 - 15 februarie 2025, Dan Cristian Panța a fost în Dubai, unde s-a întâlnit cu Horațiu Potra și cu fiul acestuia, care erau fugiți. Pe 17 februarie, Panţa a fost interceptat în timp ce discuta la telefon cu o altă persoană despre deplasarea în Emiratele Arabe, dar și despre planurile sale politice:

DOMN: Și cum a fost, domnu' în DUBAI?

PANȚA DAN CRISTIAN: Bine... urât adică (n.l. - neinteligibil).

DOMN: Ce mai.. ce mai zice domnu' Horaţiu?

PANȚA DAN CRISTIAN: Apăi.. ce să zică, cu a lui.

DOMN: Stă la soare, ăă?

PANȚA DAN CRISTIAN: Da (n.l - râde).

DOMN: Aha. Ce faci, te duci..? Te... te pun ăștia?

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi, așa cred, că mă... așa a rămas, că... Acuma, să vedem în 27.

DOMN: Băi, nu mai... cred că... nu mai sta dracu’!

PANȚA DAN CRISTIAN: Sută la sută. Săptămâna asta mă duc să...

DOMN: Ți-am zis ție că... Ţi-am zis eu ție, nu mai sta, nu pierde... că e.. E..., ți-am zis eu ție, pentru binele tău, Cristi.

PANȚA DAN CRISTIAN: Acuma, în 27, la ședința asta, tre' să mă duc săptămâna asta, să vorbesc cu primaru', din 27 să pună și asta pe ordinea de zi.

DOMN: Nu mai sta, ți-am spus-o eu ție, vezi-ți interesu' tău că, după aia, știi ceva, timpu' trece... Știi tu cum e.

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi, să mă pună viceprimar, și fiecare cu a lui.

DOMN: Îhm.. că nu prea îl văd eu bine pă Horaţiu.

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi da, da' vorbim noi când ne-om mai...

DOMN: Aha. Nu e problemă, Cristi. Tu, de aia... tu, vezi-ți interesuă tău... Bă, frate, tu ești viceprimar, stai acolo dracu’ cuminte cu primaru', ești băiat tânăr, îți faci treaba. Ia să vezi, c-o să.. o să fie bine.

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi, aia am zis și io.

Despre dosarul în care avocata lui e inculpată: „Păi, și aia de la Nordis, două sute”

Cinci zile mai târziu, pe 20 februarie 2025, a fost interceptată o altă conversaţie între Dan Cristian Panţa și un apropiat:

DOMN: Mă, da’ ăsta ce mai face, mă, că am văzut acu vreo două seri parcă...

PANTA DAN CRISTIAN: Aseară, iară...

DOMN: Iar îl... L-a prins cu transferuri dă bani, dă astea.

PANTA DAN CRISTIAN: Păi, el (Horaţiu Potra - n.r.) zice că nu, ăia zic că da. Nu ați văzut că o dat declarație: „Nu, dom'ne, că am (n.l. - neinteligibil).” Nici nu mai știu ce să cred. Cred că nici el nu-i...

DOMN: Șapte milioane de dolari.

PANTA DAN CRISTIAN: Șapte milioane două sute de dolari (încasate din Africa, despre care s-a spun că nu au fost declaraţi de către Horațiu Potra - n.r.).

DOMN: Îhî! (n.l. - neinteligibil) E el și cu fratele lui?

PANTA DAN CRISTIAN: Firmele-s pe fratele lui.

DOMN: Îhî! Io știu...nu știu! Da’ el... El e acasă, nu?

PANTA DAN CRISTIAN: Da.

DOMN: E! E, pân’ la urmă n-a făcut, că uite... Și da, bine, spre deosebire dă alte cazuri, Elena Udrea a făcut pușcărie, da’ cu... io știu... undeva, pă la douăzeci și ceva de milioane de euro tot rămâne.

PANTA DAN CRISTIAN: Păi, și aia de la Nordis, două sute (200 de milioane de euro, prejudiciul estimat în dosarul Nordis - n.r. )?

DOMN: Și ăștia de la Nordis... Vezi cum i-a scos? Acuma (n.l. - neinteligibil). Ea nici măcar sub control judiciar nu e.

PANTA DAN CRISTIAN: Da.

În anchetă, Panța a declarat că în noaptea de 7/8 decembrie 2024 el venea la București, pentru că cei doi prieteni aflaţi din mașina sa voiau să ajungă la o petrecere, iar el trebuia să ridice o comandă de la un depozit situat pe centura Capitalei.