Susține Susține

Pe cine apără Laura Vicol în procesul lui Călin Georgescu și Horaţiu Potra: ,,Bună ziua dl. Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile?”

Adriana Oprea
Adriana Oprea
Senior Reporter
Comentează
Laura Vicol
Laura Vicol e avocata lui Dan Cristian Panţa.
AnalizăExclusiv
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Laura Vicol, fostă deputată PSD și inculpată în dosarul Nordis, e avocata lui Dan Cristian Panţa, judecat în dosarul lui Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat. Panţa i-a furnizat fostului candidat la Președinţie limuzina de lux pentru care Horaţiu Potra plătea 16.900 de lei/lună. „Georgescu Călin e tovarășu’ meu”, le spunea apropiaţilor săi clientul Laurei Vicol.

Cuprins:

O limuzină Mercedes pentru Călin Georgescu, închiriată printr-o firmă controlată de Panţa

Laura Vicol a fost prezentă miercuri, 9 septembrie, în sala de judecată de la Curtea de Apel București, la primul termen din dosarul în care Călin Georgescu și Horaţiu Potra sunt acuzaţi de tentivă de lovitură de stat, alături de alţi 20 de coinculpaţi.

Fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor îl apără, încă de anul trecut, pe Dan Cristian Panţa, cel despre care procurorii de la Parchetul General spun că este un „acolit devotat” al lui Horaţiu Potra.

Dan Cristian Panța este un acolit al lui Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook/Dan Cristian Panța
Dan Cristian Panța este un acolit al lui Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook/Dan Cristian PanțaFacebook

În vârstă de 33 de ani, Panţa e din Mediaș. Absolvent al unei facultăţi de management, are cazierul curat, e căsătorit și, alături de Horaţiu Potra, a fost ales în noiembrie 2024 consilier local la Primăria din Mediaș, din partea Partidului Patrioţilor.

În toamna anului trecut, când a fost trimis în judecată de Parchetul General, Dan Cristian Panţa era director general la SC STEPHY CATERING CONSULTING SRL, o societate despre care procurorii spun, în actul de acuzare, că era controlată de el.

În acte, firma a fost înfiinţată și deţinută de către Maria și Iosif Podar, până în decembrie 2023, când toate acţiunile i-au fost cedate lui Adrian Gligor, din Mediaș, un apropiat de-ai lui Panţa.

O lume mică, căci Iosif Podar fusese asociat cu Panţa la o firmă (Complex Select Book SRL) din care s-a retras în 2020, iar Adrian Gligor, la rându-i, a devenit partener de afaceri cu soţia lui Panţa în noiembrie 2023, la societatea Essenszubereitung Catering Mediaș SRL. De altfel, potrivit declaraţiei de avere, pe care Panţa a depus-o atunci când a fost ales consilier local, și soţia lui a lucrat la SC STEPHY CATERING CONSULTING SRL.

Prin intermediul acestei firme, potrivit acuzării, a fost închiriată limuzina Mercedes GLE Coupe, pusă la dispoziția lui Călin Georgescu cu titlu gratuit, „începând cu luna iunie 2024 și, cel mai probabil, până în ianuarie 2025”. Autoturismul era închiriat de la o societate de profil, cu 16.900 de lei/lună, bani plătiţi „de Potra Horațiu în numerar. Conversațiile din aplicațiile de mesagerie electronică demonstrează caracterul sistematic al acestui aranjament pe întreaga perioadă a campaniei electorale, precum și anterior acestui moment”, se arată în rechizitoriu.

Călin Geprgescu a avut la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe. foto: Dumitru Angelescu
Călin Geprgescu a avut la dispoziție o limuzină Mercedes GLE Coupe. foto: Dumitru AngelescuDumitru Angelescu

„Calin Georgescu Presedinte”: „Cristi, bună ziua. Te rog 8:20 pm astăzi. Mulţumesc”

Dan Cristian Panța, potrivit acuzării, este unul dintre cei mobilizaţi de Horaţiu Potra pe 7 decembrie 2024, pentru a veni la București, unde, în contextul unor acțiuni de protest, urmau să desfășoare „acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a naturii pașnice a acțiunilor de protest, în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

În noaptea de 7/8 decembrie 2024, mașina condusă de Panţa, un Volkswagen Tiguan înmatriculat pe numele firmei SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, a fost oprită de poliție în Săftica (Ilfov). În autoturism se mai aflau alte două persoane, care ulterior au fost și ele acuzate de tentativă de lovitură de stat.

După ce au mers la poliţie și au dat declaraţii, mai mulţi inculpaţi din dosar au încercat să distrugă eventualele probe incriminatoare. Pe 28 decembrie 2024, în timp ce discuta cu cineva despre datele unui cont bancar, comunicate anterior pe WhatsApp sau pe email, Panţa preciza: „Da’ eu, atunci, mi-am resetat telefonul. Că mi-a fost frică”. ,,Pe Whatapp, ai șters conversaţiile?”, îl întreabă interlocutorul. „Apăi, eu le șterg, șefule. O dată la 2 zile”, l-a asigurat Panţa.

Cu toate acestea, la percheziția informatică asupra telefonului său mobil, anchetorii au descoperit mai multe conversații pe Whatsapp între el și o persoană ce fusese salvată în agenda telefonului cu numele „Calin Georgescu Presedinte”:

● Pe 28 octombrie 2024, Panța îi trimite următorul mesaj: „Bună ziua dl Georgescu, Mi-a spus Horaţiu (Potra - n.r.) că trebuie să ajung până la dvs. săptămâna asta. Când pot să vă sun, să stabilim în ce zi. Mulțumesc și scuze pentru deranj”. Iar utilizatorul „Georgescu Călin Președinte” îi răspunde: ,,Mulțumesc! Putem acum”. A urmat un apel vocal între cei doi.

● În ziua de 31 octombrie 2024, utilizatorul ,,Calin Georgescu Presedinte” îi trimite un alt mesaj lui Panța: „Cristi, bună ziua. Te rog 8:20 pm astăzi. Mulţumesc”, iar acesta îi răspunde: „Bună ziua dl Președinte. E ok”.

● Pe 7 noiembrie 2024, soţia lui Panţa îl întreabă pe acesta, într-o conversaţie pe Whatsapp: ,,La București ce faci”, iar el îi răspunde: „Să mă întâlnesc cu Călin Georgescu”, ,,și poate și cu Tender”.

● Pe 8 noiembrie 2024, utilizatorul ,,Calin Georgescu Presedinte” îi transmite lui Panța următorul mesaj: ,,Cristi, bună dimineața! Ești în zonă?”, după care urmează un apel vocal între cei doi.

● În ziua de 19 noiembrie 2024, Panța îi trimite unui cunoscut o poză cu o discuţie purtată cu Horațiu Potra, despre un autoturism pe care aceasta îi cerea să-l păstreze până pe 15 ianuarie 2025, data inițială de returnare fiind 2 decembrie 2024, așa cum rezultă din cuprinsul mesajului.

● Tot în noiembrie 2024 are loc o conversație între Panţa și „Calin Georgescu Președinte”, despre necesitatea schimbării cauciucurilor de iarnă. Anchetatorii spun că nu a putut fi stabilită cert data convorbirii care are următorul conținut: Panţa Dan - Cristian: ,,Bună ziua dl Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile să le punem pe cele de iarnă? Mulțumesc”, apoi urmează două apeluri vocale între cei doi și un mesaj din partea lui „Calin Georgescu Presedinte”: „Cristi, bună ziua. Mulţumesc”.

● Pe 24 noiembrie 2024, în ziua primului tur al alegerilor prezidenţiale, Panţa îi trimite lui „Calin Georgescu Presedinte” următorul mesaj: ,,Bună ziua! Mult succes domnule Președinte”, iar acesta îi răspunde: „Mulțumesc”.

● Tot pe 24 noiembrie 2024, Panța îi comunică unei alte persoane: „Azi a zis că ne vedem la palat”, „Că nu are emoții”, „La 5 am vorbit cu el și a zis că e cum se aștepta”, făcând referire la Călin Georgescu, potrivit procurorilor.

● A doua zi, pe 25 noiembrie 2024, Panţa îi scrie lui „Calin Georgescu Presedinte”: ,,Felicitări domnule președinte!!!”, „atașat aveţi asigurarea valabilă” (a mașinii, cel mai probabil - n.r.), iar acesta îi răspunde: „Mulţumesc mult. Pe curînd”.

● Pe 7 decembrie 2024, Panţa îi trimite unei alte persoane o conversaţie dintre el și Horațiu Potra, în care ultimul îi transmitea că va fi contactat de „CG”, apoi îl întreba: „Ați plecat spre București?”.

Pe 22 august 2024, Panţa discuta cu cineva pe WhatsApp, spunându-i că s-ar putea vedea la o cafea, căci „pe mine m-a trimis Horațiu (Potra - n.r.) să mă întâlnesc cu Georgescu Călin și până pe la 3 stau prin București că trebuie să mă întâlnesc și cu cei de la Videle”.

Iar pe 1 decembrie 2024, Panţa îi mărturisea unui doamne, pe WhatsApp, că el e prieten cu Călin Georgescu și că, dacă iese președinte, el va ajunge în Parlament, insistând în final: „zi la toată lumea să voteze Georgescu Călin”.

În ziua de 5 decembrie 2024, cu o zi înainte de anularea alegerilor, Panţa discuta cu un bărbat pe Facebook și-i spunea „frate, suntem la Cotroceni deja” (...) știi că Georgescu Călin e tovarășu’ meu”.

Panţa, interceptat: „Păi, să mă pună viceprimar, și fiecare cu a lui”

Potrivit acuzării, în perioada 10 - 15 februarie 2025, Dan Cristian Panța a fost în Dubai, unde s-a întâlnit cu Horațiu Potra și cu fiul acestuia, care erau fugiți. Pe 17 februarie, Panţa a fost interceptat în timp ce discuta la telefon cu o altă persoană despre deplasarea în Emiratele Arabe, dar și despre planurile sale politice:

DOMN: Și cum a fost, domnu' în DUBAI?

PANȚA DAN CRISTIAN: Bine... urât adică (n.l. - neinteligibil).

DOMN: Ce mai.. ce mai zice domnu' Horaţiu?

PANȚA DAN CRISTIAN: Apăi.. ce să zică, cu a lui.

DOMN: Stă la soare, ăă?

PANȚA DAN CRISTIAN: Da (n.l - râde).

DOMN: Aha. Ce faci, te duci..? Te... te pun ăștia?

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi, așa cred, că mă... așa a rămas, că... Acuma, să vedem în 27.

DOMN: Băi, nu mai... cred că... nu mai sta dracu’!

PANȚA DAN CRISTIAN: Sută la sută. Săptămâna asta mă duc să...

DOMN: Ți-am zis ție că... Ţi-am zis eu ție, nu mai sta, nu pierde... că e.. E..., ți-am zis eu ție, pentru binele tău, Cristi.

PANȚA DAN CRISTIAN: Acuma, în 27, la ședința asta, tre' să mă duc săptămâna asta, să vorbesc cu primaru', din 27 să pună și asta pe ordinea de zi.

DOMN: Nu mai sta, ți-am spus-o eu ție, vezi-ți interesu' tău că, după aia, știi ceva, timpu' trece... Știi tu cum e.

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi, să mă pună viceprimar, și fiecare cu a lui.

DOMN: Îhm.. că nu prea îl văd eu bine pă Horaţiu.

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi da, da' vorbim noi când ne-om mai...

DOMN: Aha. Nu e problemă, Cristi. Tu, de aia... tu, vezi-ți interesuă tău... Bă, frate, tu ești viceprimar, stai acolo dracu’ cuminte cu primaru', ești băiat tânăr, îți faci treaba. Ia să vezi, c-o să.. o să fie bine.

PANȚA DAN CRISTIAN: Păi, aia am zis și io.

Despre dosarul în care avocata lui e inculpată: „Păi, și aia de la Nordis, două sute”

Cinci zile mai târziu, pe 20 februarie 2025, a fost interceptată o altă conversaţie între Dan Cristian Panţa și un apropiat:

DOMN: Mă, da’ ăsta ce mai face, mă, că am văzut acu vreo două seri parcă...

PANTA DAN CRISTIAN: Aseară, iară...

DOMN: Iar îl... L-a prins cu transferuri dă bani, dă astea.

PANTA DAN CRISTIAN: Păi, el (Horaţiu Potra - n.r.) zice că nu, ăia zic că da. Nu ați văzut că o dat declarație: „Nu, dom'ne, că am (n.l. - neinteligibil).” Nici nu mai știu ce să cred. Cred că nici el nu-i...

DOMN: Șapte milioane de dolari.

PANTA DAN CRISTIAN: Șapte milioane două sute de dolari (încasate din Africa, despre care s-a spun că nu au fost declaraţi de către Horațiu Potra - n.r.).

DOMN: Îhî! (n.l. - neinteligibil) E el și cu fratele lui?

PANTA DAN CRISTIAN: Firmele-s pe fratele lui.

DOMN: Îhî! Io știu...nu știu! Da’ el... El e acasă, nu?

PANTA DAN CRISTIAN: Da.

DOMN: E! E, pân’ la urmă n-a făcut, că uite... Și da, bine, spre deosebire dă alte cazuri, Elena Udrea a făcut pușcărie, da’ cu... io știu... undeva, pă la douăzeci și ceva de milioane de euro tot rămâne.

PANTA DAN CRISTIAN: Păi, și aia de la Nordis, două sute (200 de milioane de euro, prejudiciul estimat în dosarul Nordis - n.r. )?

DOMN: Și ăștia de la Nordis... Vezi cum i-a scos? Acuma (n.l. - neinteligibil). Ea nici măcar sub control judiciar nu e.

PANTA DAN CRISTIAN: Da.

În anchetă, Panța a declarat că în noaptea de 7/8 decembrie 2024 el venea la București, pentru că cei doi prieteni aflaţi din mașina sa voiau să ajungă la o petrecere, iar el trebuia să ridice o comandă de la un depozit situat pe centura Capitalei.

În luna mai a acestui an, la Congresul Național Ordinar, Dan Cristian Panţa a fost ales vicepreședinte al Partidului Patrioților, pentru un mandat de patru ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Curtea de Apel București CCR Parchetul General Exclusiv Libertatea Horatiu Potra Călin Georgescu Laura Vicol
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Gsp.ro
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
Gsp.ro
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
Parteneri
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Libertateapentrufemei.ro
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Avantaje.ro
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
Tvmania.libertatea.ro
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
ALTE ȘTIRI
Camioane într-o parcare
Știri România
17:48
28 de TIR-uri ale unei firme românești, confiscate în Belgia. Șoferii dormeau de săptămâni întregi în cabine
Dronă pe cer. Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Profimedia
Știri România
16:32
Mesaj RO-Alert în județul Tulcea, din cauza riscului căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Au fost ridicate 2 avioane F-18 și un elicopter
Parteneri
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Adevarul.ro
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Cine este, de fapt, Jean Valvis, omul care a transformat apa și laptele în zeci de milioane de euro: creatorul de branduri!
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Jean Valvis, omul care a transformat apa și laptele în zeci de milioane de euro: creatorul de branduri!
6.300 de lei net la 220 de ore pentru un curier. Cum reduc taxele PFA și carburantul câștigul
Financiarul.ro
6.300 de lei net la 220 de ore pentru un curier. Cum reduc taxele PFA și carburantul câștigul
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Cristi Borcea si Valentina Pelinel
Exclusiv
Stiri Mondene
17:55
Valentina Pelinel, dezvăluiri după 8 ani de mariaj cu Cristi Borcea: „Ne știm parolele, telefoanele noastre sunt la liber”
Doctorul Mihail Pautov la „MediCool” | Foto: Antena 1
Stiri Mondene
17:51
Ce se întâmplă cu emisiunea doctorului Mihail Pautov de la Antena 1. Anunț oficial despre „MediCool”
Parteneri
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
Tvmania.libertatea.ro
Sydney Sweeney a pozat complet dezbrăcată pe un coș de baschet: Reclama care a rupt internetul în două
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi
Observatornews.ro
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Parteneri
Gsp.ro
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Gsp.ro
„Fiartă” pe sport » A fost alături de Chivu la victoria epică din weekend, apoi s-a îmbrățișat cu Antonelli
Parteneri
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Mediafax.ro
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Wowbiz.ro
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv”
Wowbiz.ro
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv”
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Redactia.ro
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Lumea artistică din România este îndoliată. S-a stins din viață Mihail Anton, la vârsta de 58 de ani
Kanald.ro
Lumea artistică din România este îndoliată. S-a stins din viață Mihail Anton, la vârsta de 58 de ani
POLITIC
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, dă mâna cu președintele Nicușor Dan pe 18 mai 2026, la Cotroceni, înaintea consultărilor pentru noul premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, privește. Foto: Profimedia
Politică
17:22
„Toate partidele fac acest gen de propagandă!”. Claudiu Manda susține că PSD-ului nu-i e frică de anticipate, dar „România va plăti nişte costuri, ca ţară”
Arhiva foto
Politică
12:36
Călin Georgescu a reacționat după ce Administrația Prezidențială a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: „Un pas sinucigaș spre angajarea într-un război care nu este al nostru”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Mihai Rotaru rupe tăcerea: „Jucătorii au primit banii, conform înțelegerii!” Ce se întâmplă, de fapt, între Coelho și Felgueiras. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Rotaru rupe tăcerea: „Jucătorii au primit banii, conform înțelegerii!” Ce se întâmplă, de fapt, între Coelho și Felgueiras. Exclusiv
Canicula a îndulcit strugurii și a crescut tăria șampaniei la un nivel istoric
Spotmedia.ro
Canicula a îndulcit strugurii și a crescut tăria șampaniei la un nivel istoric
Ultimele știri
Analiză
Libertatea
18:00
Eterni în funcții publice. Președinții și premierii pleacă, ei rămân pe poziții
Stiri Mondene
18:12
Cine este Karim Chaker de la „Burlacii: Foc în Paradis”. A jucat baschet timp de 12 ani
AnalizăExclusiv
Libertatea
18:00
Pe cine apără Laura Vicol în procesul lui Călin Georgescu și Horaţiu Potra: ,,Bună ziua dl. Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile?”
Auto
17:59
SUV-ul chinezesc de 22.990 de euro care surprinde prin dotări. Geely Cityray are 174 CP, dar testul real arată un consum neașteptat
Citește mai multe
TRENDING
Știri Externe
13:57
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Știri România
16:02
Moscova acuză că prin Portul Giurgiulești sunt livrate arme Ucrainei: „Rusia este un risc pentru întreaga lume civilizată”
Analiză
Știri România
13:00
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Știri România
07:00
Loto 6/49 din 10 septembrie 2026. Report de peste un milion de euro la 6/49, categoria I
Bine pentru tine, cu Dr Erna Stoian - despre infertilitate la bărbați și femei
Sănătate și Fitness
17:10
Când devine infertilitatea o problemă de cuplu. Avertismentul medicului ginecolog Erna Stoian despre amânarea unei sarcini și diagnosticul corect
Catalin Cirstoveanu, seful sectiei ATI despre primul RMN Neonatal la Spitalul Maria Curie
Sănătate și Fitness
16:06
Primul RMN neonatal din România, aproape de funcționare: Examinările la Spitalul „Maria Curie” ar putea începe în octombrie
Bancnote și monede euro într-un borcan pe plajă, la apusul soarelui
Cultură și Vacanțe
14:59
Românii au cheltuit aproape 5 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate, în timp ce stațiunile din țară rămân pustii: „Este o bătălie pierdută”
Munții Kackar din Turcia | Foto: Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)
Cultură și Vacanțe
14:55
Imagini spectaculoase din Munții Kackar. Ce se întâmplă în septembrie 2026 în Turcia
O japoneză a venit în vacanță în România doar cu un rucsac și a rămas 27 de ani. Acum vinde creații de mii de lei. Sursă foto: Ayako Funatsu / Facebook
Lifestyle
14:40
O japoneză a venit în vacanță în România doar cu un rucsac și a rămas 27 de ani. Acum vinde creații de mii de lei: „România m-a învățat să fiu fericită”
Patru ardei grași roșii proaspeți și lucioși, ideali pentru gătit, așezați pe un tocător de lemn rustic
Lifestyle
9 sept.
Gogoșarii: proprietăți, beneficii și diferențe față de ardeii roșii
Un bărbat verifică și alege vinete mari, lucioase și închise la culoare dintr-o ladă plină de legume proaspăt culese.
Lifestyle
08:08
Cum alegi vinetele potrivite pentru congelare și zacuscă
Morman de gogonele murate
Lifestyle
9 sept.
De ce să înțepi gogonelele înainte să le pui la murat
Cum faci conserve de roșii pasate pentru iarnă. Rețeta simplă, pas cu pas. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Cum faci conserve de roșii pasate pentru iarnă. Rețeta simplă, pas cu pas
Imagine cu caracter ilustrativ: Monitorul de Galați
Știri Locale
15:09
Faleza și strada Domnească se închid în Galați, vineri. 6 autobuze sunt deviate, care sunt rutele de la Potcoava de Aur
București, România – 25 iunie 2024: Oamenii traversează strada în apropierea Palatului Victoria, care găzduiește sediul Guvernului României, în București.
Știri România
11:36
De 1,4 ori mai multe morți decât nașteri în România, în iulie 2026
kronospan sebes
Exclusiv
Știri România
11:30
Companiile Kronospan și Kronochem din Sebeș, trimise în judecată pentru poluarea mediului cu substanțe cancerigene
O fetiță cu părul împletit stă pe o bordură înaltă lângă o fântână arteziană, întinzând o mână spre jeturile puternice de apă. Pe pavaj și în aer sunt mai mulți porumbei în apropierea ei, inclusiv unul în zbor lângă fântână.
Știri România
10:38
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Educație juridică în școli
Opinii
14:06
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
Opinii
8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu