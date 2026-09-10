Geely Cityray intră într-o zonă foarte aglomerată a pieței, dar încearcă să atragă printr-o combinație simplă: motor puternic pe benzină, echipare bogată și un preț promoțional de 22.990 de euro. AutoExpert a testat SUV-ul compact în condiții reale, inclusiv în oraș și pe drum național, iar rezultatele arată atât punctele forte, cât și principalul compromis al mașinii: consumul.

174 CP și multe dotări pentru 22.990 de euro

Cityray folosește un motor turbo de 1,5 litri, cu patru cilindri, care dezvoltă 174 CP și 290 Nm. Puterea ajunge la roțile din față printr-o cutie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte.

Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 7,9 secunde, iar viteza maximă este de 190 km/h. Nu există niciun sistem hibrid sau mild-hybrid, ceea ce îl face destul de neobișnuit în 2026, mai ales într-un segment în care electrificarea a devenit aproape standard.

Prețul de listă pornește de la aproximativ 30.000 de euro, dar importatorul oferă în această perioadă un discount de 7.000 de euro, astfel că versiunea de bază ajunge la 22.990 de euro. Exemplarul testat de AutoExpert, cu nivelul intermediar de echipare GF, costa 25.480 de euro.

Chiar și varianta de bază vine cu plafon panoramic cu trapă și jaluzea electrică, scaun șofer cu reglaje electrice, volan și toate cele patru locuri încălzite, frână de parcare electrică și o listă generoasă de sisteme de asistență.

Versiunea GF adaugă jante de 19 inchi, hayon electric, scaun pasager cu reglaje electrice, memorie pentru scaunul șoferului, opt difuzoare și încărcare wireless pentru telefon.

Interior bun și portbagaj de 571 de litri

Interiorul lui Geely Cityray. Foto: AutoExpert Libertatea

Cityray are 4,51 metri lungime și un ampatament de 2,70 metri, dimensiuni apropiate de cele ale altor SUV-uri compacte precum Hyundai Tucson sau Kia Sportage.

Portbagajul are 571 de litri, o valoare foarte bună pentru această clasă, iar bancheta poate fi rabatată fără să formeze un prag mare în podeaua portbagajului.

Interiorul este unul dintre punctele care au impresionat în test. Materialele moi acoperă o bună parte din bord și portiere, iar asamblarea este solidă, fără zgomote parazite.

Există două ecrane: unul de 10,2 inchi pentru instrumentarul de bord și un display central mare pentru sistemul multimedia. Rezoluția și contrastul sunt foarte bune, însă unele funcții simple, precum reglarea oglinzilor, sunt ascunse în meniuri și necesită folosirea ecranului și a comenzilor de pe volan.

În spate există suficient spațiu pentru adulți de aproximativ 1,80 metri, iar pasagerii primesc guri de ventilație, port USB și cotieră centrală.

În oraș a consumat peste 12l /100 km

Aici apare principalul minus.

Testul AutoExpert s-a desfășurat în mare parte pe vreme rece și ploioasă, la temperaturi între 5 și 12 grade, cu dezaburirea folosită frecvent. În aceste condiții, consumul urban nu a coborât sub aproximativ 12 l/100 km.

La drum național, situația s-a schimbat semnificativ. La viteze regulamentare, computerul de bord a indicat puțin peste 6 l/100 km, apropiat de consumul mixt oficial de 6,3 l/100 km.

Diferența arată foarte bine și compromisurile unui motor puternic fără electrificare: la drum lung poate fi eficient, dar în oraș nu beneficiază de recuperare de energie sau de asistența unui motor electric.

Dinamic, Cityray a fost descris ca echilibrat. Suspensia multilink pe spate gestionează bine atât asfaltul denivelat, cât și drumurile virajate, iar direcția ușoară și camerele panoramice ajută mult în oraș.

Motorul și cutia lucrează mai bine decât pe alte modele Geely testate anterior de publicație, iar cei 174 CP oferă suficientă putere pentru depășiri rapide. Singurul lucru mai neobișnuit este că transmisia nu permite schimbarea manuală a treptelor.