Vedeta a surprins-o pe Josephine în grădina casei lor. Micuța e îmbrăcată într-un body verde, iar în picioare are sandale albastre. În mână ține o ustensilă pentru curățenie. „Se vede că-i fata lui mama. Este pusă mai tot timpul pe curățenie. Azi a terminat de șters gazonul cu mopul”, a scris, în glumă, Gina Pistol.

Într-o altă fotografie, Josephine e lângă mașinuța ei de jucărie, o șterge de praf. „Apoi, într-o scurtă pauză, a șters și mașina. Eu v-am zis că e fata lui mama”, a mai notat vedeta.

Cum se descurcă Smiley și Gina Pistol în rolul de părinți

În luna martie a anului trecut Gina Pistol a născut o fetiță perfect sănătoasă. Prezentatoarea a renunțat atunci la proiectele ei în televiziune și a devenit mamă cu normă întreagă. Încă o alăptează pe Josephine, care se trezește des noaptea. Smiley are însă grijă de micuță în fiecare dimineață. „Pentru că Gina se trezește noaptea și o adoarme la loc, eu dorm buștean și mă trezesc la 7 sau 7 și jumătate când se trezește ea și stăm împreună, citim cărți, ascultăm muzică, povestim, ne jucăm, ne plimbăm, toate acasă. Eu petrec în fiecare dimineață timp cu ea”, a spus Smiley în podcastul de la Pro FM.

Gina Pistol a dezvăluit că nu mai doarme o noapte întreagă de aproximativ doi ani, că micuța mereu are nevoie de ea. „Doar eu am lapte și plus că pe partea lui de pat nu se aude când plânge. Numai pe partea mea de pat se aude.

Da, se trezește des noaptea. A avut o perioadă când a fost foarte cuminte, o puneam în pat pe la 8 și jumătate seara și cânta singură, nu știu ce fredona acolo, și adormea singură, dormea până dimineața. Odată cu salturile de creștere a fost dată peste cap și se trezește acum și la trei, trei ore și jumătate. Eu n-am mai dormit de aproape doi ani de zile, adică să mă pun în pat și să mă trezesc dimineața”, a explicat vedeta de la Antena 1.

