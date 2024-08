Anca Neacșu, cântăreața care a făcut parte din trupa A.S.I.A., a trecut printr-o situație neașteptată după ce a susținut un concert în județul Bistrița-Năsăud. A încheiat show-ul și a fost cazată în camera de protocol de la primărie peste noapte, căci camera pentru ea de la pensiune nu era curată.

„O peripeție foarte tare… (…) Am cântat seara, pe la 1 noaptea, undeva în Bistrița, și trebuia să plecăm a doua zi, tot așa, venea ziua mea, anul trecut, plecam în concediu cu sora mea, cu mama mea. Eram fericită, cu gândul la colacul meu de înot.

Am zis că nu are rost să plecăm la București, să avem probleme pe drum. Am zis să stăm puțin să dormim. Domnii organizatori au zis că ne duc la nu știu ce pensiune, dar nu au făcut curat, dar e puțin departe, nu știu ce. Le-am spus că nu avem timp, așa că ne-au lăsat să stăm în primărie, în camera de protocol”, a povestit Anca Neacșu, conform Spynews.

Anca Neacșu: „Cei din primărie mi-au zis că au camere și că dacă îmi dădeau filmarea, puteam să devin virală”

Dimineața a avut parte de o surpriză, căci a rămas blocată în primărie, ea nu avea cheia și nimeni nu era acolo ca să o ajute. Având în vedere că era nevoită să plece rapid, Anca Neacșu a sărit geamul.

„Duminică dimineața nu era nimeni în primărie, primăria închisă. (…) Ce crezi că am făcut? Am sărit pe geam. Cei din primărie mi-au zis că au camere și că dacă îmi dădeau filmarea, puteam să devin virală. Am sărit așa, ca-n filme. Întâi bagajele și apoi noi. Norocul nostru a fost că mașina era după gardul primăriei, că altfel rămâneam acolo”, a mai dezvăluit artista.

Detalii despre viața personală a Ancăi Neacșu

A trecut mai bine de un an de când s-a aflat că Anca Neacșu, membră a trupei A.S.I.A., divorțează de bărbatul cu care forma un cuplu de 10 ani. Artista trece printr-o perioadă foarte grea din viața sa. Artista își revine cu greu după despărțirea de soțul ei turc, Serkan Yaman. Cântăreața nu mai vrea să audă de nicio altă relație, iar în ultima perioadă evită chiar și să socializeze.

„Mie nu-mi place să mai apar pe undeva. Eu nu sunt mondenă. Eu vreau doar să merg să cânt la concerte. Sunt obosită, epuizată. E perioada aceasta de vară, foarte solicitantă. Sunt foarte aglomerată, nu apuc să dorm suficient, majoritatea concertelor au fost la distanțe mari de casă. Am cântări și zilele astea, solo.

Cânt în paralel, și cu A.S.I.A., dar doar la festivaluri mari. Abia ne-am format… În plus, eu aveam stabilite concertele mele mai demult. Nu mai sunt sociabilă. Mă invită lumea să ies, dar refuz, nu-mi place. Eu stau în lumea mea, sunt liniștită așa. Când eram mai puștoaică, era altfel. Acum doar merg, cânt, mă întorc acasă.

Sunt singură, chiar nu-mi mai trebuie să mă implic în vreo relație”, a spus artista pentru cancan.ro, în vara anului trecut.

