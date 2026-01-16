Anunțul plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV a zguduit serios lumea media și a declanșat un val de speculații fără precedent. Dispariția emisiunii „La Măruță” din grila postului a ridicat numeroase semne de întrebare, iar în spațiul public au apărut rapid scenarii legate de audiențe, schimbări de strategie sau decizii luate la nivelul conducerii trustului.

La scurt timp după ce vestea a devenit publică, au început să circule informații „pe surse”, potrivit cărora emisiunea ar fi fost scoasă din grilă din motive ce țin de performanță sau de o repoziționare a PRO TV. Totuși, Cătălin Măruță a ales să lămurească situația și să transmită un mesaj clar fanilor săi.

Prezentatorul TV a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, că decizia plecării a fost una personală, luată „cu inima”. Mai mult decât atât, Măruță a dezvăluit că, în urmă cu zece ani, pe când avea 37 de ani, își stabilise deja un plan de viață și carieră: acela de a mai rămâne în televiziune doar încă trei ani, urmând apoi să se „pensioneze” din acest domeniu și să se concentreze pe alte proiecte.

Un rol esențial în acest proces l-a avut, firesc, Andra. Cei doi formează un cuplu de aproximativ 20 de ani și sunt căsătoriți de 18 ani, fiind nu doar parteneri de viață, ci și colegi în cadrul PRO TV. De-a lungul timpului, au construit împreună atât o familie solidă, cât și afaceri și proiecte de succes.

Cătălin Măruță a discutat cu Andra despre plecarea sa de la PRO TV

Cătălin Măruță a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu Andra înainte de a lua decizia finală. Potrivit prezentatorului, artista nu a fost luată prin surprindere de închiderea emisiunii „La Măruță”, fiind la curent cu gândurile și planurile lui de mai mult timp. Andra i-ar fi fost alături și l-ar fi susținut, înțelegând nevoia unei schimbări și a unui nou capitol profesional.

„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță pentru CANCAN.RO.

Chiar dacă plecarea sa a creat un adevărat „cutremur” în media, Cătălin Măruță lasă de înțeles că decizia nu este un pas înapoi, ci unul asumat, făcut din convingere și echilibru personal. Rămâne de văzut ce proiecte va urma prezentatorul și dacă va reveni, într-o altă formă, pe micile ecrane. Cert este că povestea lui profesională este departe de a se fi încheiat.

Ce va face Cătălin Măruță după ce emisiunea lui va fi scoasă din grila PRO TV

Vestea că emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV va fi scoasă de pe post, din 6 februarie, a luat pe toată lumea prin surprindere. Acum, fanii sunt curioși ce va face în continuare prezentatorul TV. Se pare însă că acesta nu are de gând să plece de la trustul unde a petrecut mai bine de 18 ani.

„Nu-ți imagina că toate lucrurile acestea se întâmplă peste noapte, sunt lucruri care se întâmplă treptat, ușor-ușor, sunt lucruri de comun acord, lucruri pe care și tu le exprimi și le dorești, lucruri care automat se îmbină și se întâmplă să se ajungă și la acest lucru.

Eu sunt foarte bine și sunt cu colega mea de la PRO TV, cu Iulia Pârlea, cu Ciucă, tot de la PRO TV, așa o să rămânem. E un loc în care eu m-am simțit extraordinar, mă simt extraordinar în continuare, rămân în continuare la emisiune până pe 6 februarie, apoi rămân implicat în PRO TV. Nu e ceva care dispare peste noapte”, a spus Cătălin Măruță pentru Cancan.

