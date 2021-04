Cum a reacționat mama lui Leonard Miron când a aflat că fiul ei e homosexual: „Trei luni nu am vorbit”

Leonard Miron și mama sa au avut o discuție aprinsă, moment în care el a decis să îi spună mamei că este homosexual. Aceasta nu i-a mai răspuns la telefon trei luni.

„Eram de 14 ani împreună cu Miguel când i-am spus mamei că sunt gay. Era cu doi ani înainte să moară. Ne-am certat de la niște vecini care erau gay și i-au adus pizza și nu a vrut să mănânce de la ei. A zis: Atunci i-am spus: «și dacă eu sunt la fel?» I-am zis: Atunci mi-a zis: I-am zis: Am plecat în Anglia și trei luni nu mi-a răspuns la telefon. Apoi o săptămână vorbea monosilabic, după care vorbea de câinele vecinului, de vremea de afară, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic”, a povestit Leonard Miron în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D. Mama lui Leonard Miron a decedat în 2015.

Leonard Miron, declarații neașteptate

Artistul a mai dezvăluit acum că în urmă cu zeci de ani, prin 1990, a avut relații atât cu bărbați, cât și cu femei în același timp.

„A fost o perioadă în care am avut o relație cu o colegă de facultate din aceeași grupă și, în aceleași timp, eram cu prima mea relație vorbind de bărbați. Nu a fost corect. Era în anii 90, atunci apărusem la TV, atunci era în vigoare articolul 200 care condamna relațiile între persoane de același sex. Am ales duplicitatea ca să nu fac închisoare. Partenerul meu știa, dar domnișoara nu știa, nu am avut puterea să-i spun, a descopert din altă parte”, a mai spus Leonard Miron în aceeași emisiune.

