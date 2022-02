Pe lângă proiectele pe care le are, Radu Ștefan Bănică și-a mai îndeplinit un vis, acela de a avea propria cafenea. Tânărul în vârstă de 19 ani a recunoscut că mama lui i-a fost cel mai mare sprijin în această perioadă, iar ea l-a ajutat cu noua afacere. Ștefan Bănică jr a venit să vadă cafeneaua fiului său și a rămas impresionat de ceea ce a descoperit acolo.

„Sprijinul moral este de la mama mea. Este un adevărat stâlp în tot ceea ce fac, mai ales la cafenea. Mama a fost aici de la început, de când am intrat și eu. Am construit împreună. Tata a spus că este interesant, că este un concept frumos”, a declarat Radu Ștefan la „Teo Show”.

„Îmi place să aduc și desert făcut de mine”

Tânărul este foarte încântat de noua lui afacere și se implică de fiecare dată când timpul îi permite. Radu Ștefan Bănică face și un desert special pe care îl vinde în cafeneaua lui. Aparatura pe care a cumpărat-o este una profesională și garantează că are cea mai bună cafea din oraș.

„Dimineața vin aici. Contribui și cu muncă fizică, dacă se poate. Când am timp îmi place să aduc și un desert făcut de mine. Nu a fost ușor. Au fost mai mulți oameni implicați. E un altfel de concept”, a spus tânărul.

Și-a făcut întotdeauna părinții să fie mândri de el și a învățat foarte bine la școală. În școala generală și în liceu, fiul artistului a avut bursă de merit. Radu recunoaște că numele său i-a adus și avantaje, dar și dezavantaje. Invitat în emisiunea moderată de Teo Trandafir la Kanal D, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr a povestit că nu a făcut sporturi de echipă, pentru că nu se înțelegea cu echipa.

„Am făcut echitație de mic. Nu am făcut foarte multe sporturi de echipă, pentru că nu mă înțelegeam cu echipa. La baschet mă punea tot timpul pe bancă. (…) Cu numele vin niște avantaje, dar și niște dezavantaje. Am și eu fricile mele. Sunt în creștere. Am avut bursă și în liceu, și în școala generală. E bursă de merit”, a spus Radu Ștefan Bănică.

