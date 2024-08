Cum au apărut Ștefan Bănică jr și Lavinia Pîrva pe aeroport, la întoarcerea din vacanță. Cântăreața a atras atenția

Zilele trecute, Ștefan Bănică jr și Lavinia Pîrva s-au bucurat de o vacanță în Mykonos, „insula milionarilor” din Grecia. Acum, la întoarcere, ei au fost surprinși pe aeroport. La sfârșit de concediu, chiar pe aeroportul din Atena, cei doi soți au fost surprinși de WOWbiz.

Îmbrăcați în haine lejere, cu rucsacurile în spate, cei doi nu au schimbat prea multe cuvinte. El și-a petrecut timpul cu ochii în telefon, iar soția sa aștepta în dreapta lui, plictisită, uitându-se mai mereu în stânga și în dreapta la oamenii care o înconjurau.

Ce a atras atenția a fost ținuta purtată de Lavinia Pîrva, care a ales să se îmbrace în alb, astfel și-a pus în evidență bronzul din vacanță. Wowbiz scrie și că pe brațul drept cântăreața avea și câteva zgârieturi pe care, cel mai probabil, le-a căpătat în vacanță. După mai bine de o oră de zbor din Atena, ei au ajuns în București, rapid și-au luat bagajele și s-au îndreptat spre casă.

Ștefan Bănică jr și Lavinia Pîrva. Foto: wowbiz.ro

Lavinia Pîrva, în costum de baie în vacanța din Mykonos

În timp ce cântărețul nu a făcut dezvăluiri despre vacanța în Grecia, Lavinia Pîrva a distribuit pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, mai multe imagini din vacanța lor. Prima dată a apărut într-un costum de baie viu colorat, din două piese, care i-a lăsat silueta la vedere.

Cântăreața și-a etalat formele, semn că e foarte încântată de cum arată, după ce a născut și după ce a apelat la ajutorul medicului estetician. A recunoscut că are implant mamar și că merge la diferite saloane pentru unele tratamente corporale care o ajută să scadă în centimetri.

Fanii au remarcat apariția ei și imediat au întrebat-o: „Bănică ți-a făcut poza?”, însă ea nu le-a răspuns curioșilor. „Ești perfectă!”, „Ce frumoasă ești!”, i-au mai scris admiratorii Laviniei Pîrva pe Instagram. Pozele în costum de baie nu sunt singurele pe care vedeta le-a arătat.

S-a pozat apoi și într-o rochie mini, albă, care i-a pus în evidență bronzul, iar apoi a făcut o ședință foto într-un costum bleu, cu top, pantaloni și sacou. „Ești o frumusețe”, i-au mai transmis fanii.

Secretul siluetei Laviniei Pîrva, la aproape 40 de ani: „Nu accept ideea «grasă și frumoasă»”

Acum, la aproape 40 de ani, cântăreața Lavinia Pîrva spune că nu ține o dietă pentru a se menține în formă, ea are alt secret. Cântăreața mănâncă echilibrat și face sport. „Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…)

Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a explicat ea într-un interviu pentru viva.ro. În privința tratamentelor estetice, ea a recunoscut că a apelat la procedurile noninvazive. „Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate.

Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”.

