Cum a reacționat Teo Trandafir când a aflat că fiica ei ascultă manele. Maia se uită și la „Insula iubirii”

Maia Trandafir a povestit cum a reacționat Teo Trandafir în momentul în care a surprins-o, pe când era copil, ascultând manele la volum ridicat. Fiica prezentatoarei de la Kanal D a făcut legătura cu reacția pe care ar putea să o aibă mama ei după ce a recunoscut că urmărește „Insula iubirii”.

Maia Trandafir urmărește „Insula iubirii”

Maia Trandafir a dezvăluit că urmărește „Insula iubirii”, după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care vorbea despre emisiune. Ulterior, fiica lui Teo Trandafir a fost întrebată ce părere are mama ei despre faptul că se uită la show-ul de la Antena 1.

Maia a mărturisit că nu știe exact cum privește Teo această alegere, însă a profitat de ocazie pentru a povesti o întâmplare din copilărie care i-a rămas în memorie.

Ce a făcut Teo Trandafir când și-a auzit fiica ascultând manele

Maia și-a amintit un episod petrecut pe când era în clasa a III-a. Într-o zi, Teo Trandafir s-a întors de la serviciu și a găsit-o pe fiica sa ascultând manele la volum ridicat, lucru care, după cum povestește Maia, nu era obișnuit în familia lor.

În loc să îi interzică muzica sau să se supere, Teo i-a propus un exercițiu de scriere. Maia a explicat că mama sa i-a transmis că poate asculta ce muzică dorește dacă demonstrează că scrie corect.