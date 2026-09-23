Cum a reacționat Teo Trandafir când a aflat că fiica ei ascultă manele. Maia se uită și la „Insula iubirii”

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Maia Trandafir a povestit cum a reacționat Teo Trandafir în momentul în care a surprins-o, pe când era copil, ascultând manele la volum ridicat. Fiica prezentatoarei de la Kanal D a făcut legătura cu reacția pe care ar putea să o aibă mama ei după ce a recunoscut că urmărește „Insula iubirii”.
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Maia Trandafir a dezvăluit că urmărește „Insula iubirii”, după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care vorbea despre emisiune. Ulterior, fiica lui Teo Trandafir a fost întrebată ce părere are mama ei despre faptul că se uită la show-ul de la Antena 1.
Maia a mărturisit că nu știe exact cum privește Teo această alegere, însă a profitat de ocazie pentru a povesti o întâmplare din copilărie care i-a rămas în memorie.
Maia și-a amintit un episod petrecut pe când era în clasa a III-a. Într-o zi, Teo Trandafir s-a întors de la serviciu și a găsit-o pe fiica sa ascultând manele la volum ridicat, lucru care, după cum povestește Maia, nu era obișnuit în familia lor.
În loc să îi interzică muzica sau să se supere, Teo i-a propus un exercițiu de scriere. Maia a explicat că mama sa i-a transmis că poate asculta ce muzică dorește dacă demonstrează că scrie corect.
„Sincer, nu știu ce crede mama, dar știu că putem să o întrebăm. Până atunci, în schimb, aș vrea să vă spun o povestioară cu o situație similară când eram copil. Eram în clasa a III-a, iar când a venit mama de la muncă m-a găsit ascultând manele în blană, ceva care nu se întâmpla la noi în casă foarte des. Nu s-a supărat, nu s-a înfoiat, nu s-a întâmplat, în schimb a venit la mine cu o singură rugăminte. «Scrie după dictare pe o coală de hârtie. Scrie în felul următor... Dacă tu scrii bine, poți să asculți în blană ce îți dorești tu. Enervatu-m-am tare când fostu-mi-a înmânat procesul verbal». De atunci ascult ce muzică vreau”, a spus Maia Trandafir pe TikTok.