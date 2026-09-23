Arabia Saudită face un pas decisiv pentru a-și diversifica economia tradițional bazată pe exportul de țiței și își prezintă oficial primele automobile electrice dezvoltate local. Prin intermediul fondului public de investiții (PIF) și al brandului național Ceer, regatul arab își propune să devină un hub regional de producție pentru vehiculele de ultimă generație, lansând prototipuri cu un design futurist și specificații extreme.

Tranziția către mobilitatea sustenabilă reprezintă un pilon central al strategiei naționale Vision 2030. Strategia ambițioasă a conducerii de la Riad include atragerea de tehnologie avansată și crearea unei industrii auto autohtone capabile să rivalizeze cu marii constructori internaționali din Statele Unite, Europa și China, scrie portalul olandez de știri auto Autoweek.

Prima marcă națională de mașini electrice, denumită Ceer, este rezultatul unui parteneriat strategic de anvergură între Fondul Suveran Saudit și gigantul tehnologic Foxconn, utilizând totodată componente și licențe de la grupuri auto consacrate precum BMW. Noile vehicule prezentate impresionează prin liniile aerodinamice agresive, proporțiile neobișnuite și integrarea unor tehnologii de conducere autonomă.

Bordul unei mașini Ceer

Pe lângă producția de serie destinată publicului larg, companiile de profil din regat au dezvăluit și conceptele unor super-automobile electrice de lux. Aceste modele exclusiviste sunt proiectate să ofere performanțe uluitoare, având accelerații fulgerătoare și autonomii extinse create special pentru a rezista condițiilor climatice extreme din regiunea Golfului Persic.

Lansarea noilor modele este susținută de investiții de miliarde de dolari în infrastructura energetică și în facilități moderne de asamblare construite în Orașul Economic Regele Abdullah. Producția de serie își propune nu doar să acopere cererea internă de vehicule ecologice, ci și să genereze volume semnificative destinate exportului pe piețele din Orientul Mijlociu și Europa.

Cele două modele Ceer, sedan și SUV