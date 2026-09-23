Premierul desemnat a susținut o conferință de presă miercuri, la sediul Senatului, în fața biroului președintelui Camerei Superioare a Parlamentului. Siegfried Mureșan propune un guvern cu trei vicepremieri și spune că singurul dialog pe care îl va avea cu Sorin Grindeanu și liderii PSD este „cel oficial”.

Declarațiile principale ale premierului desemnat Siegfried Mureșan

Principalele declarații făcute de Siegfried Mureșan, în timpul conferinței de presă:

Ce spune premierul desemnat despre susținerea politică

„Acesta este primul efort transparent, legitim de formare a guvernului după moțiunea de cenzură de la începutul lunii mai.

Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de trei partide, de Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR și mulțumesc mult colegilor din cele trei partide pentru tot sprijinul. Imediat după ce președintele României a anunțat desemnarea mea, am început dialogul cu cele trei partide care susțin nominalizarea mea.

Am convenit împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Pe parcursul acestei săptămâni am lucrat împreună cu experții din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii până la învestirea guvernului. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR. Toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea”, a declarat el.

Siegfried Mureșan va discuta cu PSD și Minoritățile

„În cursul acestei zile voi avea o întâlnire cu Grupul Minorităților naționale și ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor și ne vom întâlni cu siguranță în următoarele ore. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat.

Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului împotriva voinței partidului. Ca atare, voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem.

Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României.

PSD-ul va avea de ales, fie va susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României. Va fi un moment al adevărului. Dorința mea este să avem un dialog civilizat și să găsim o cale spre colaborare”, a mai spus el.

Măsurile economice, fiscale și bugetare anunțate

„Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria în România. Dacă economia crește mai mult decât datoria, atunci putem duce această povară a datoriei publice. Dar dacă deficitul ar rămâne mare și dacă datoria ar crește și în anii următori mai mult decât economia, atunci povara pentru oameni ar fi tot mai mare, iar eu vreau ca banii să ajungă la școli, la spitale, nu pe plata de dobânzi de către statul român.

Vrem un stat modern, eficient, care să deservească mai bine cetățeanul.

Măsuri privind eficientizarea cheltuielilor statului

„De aceea, guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei viceprim-miniștri, toți cu portofoliu.

Vom vedea unde putem eficientiza funcționarea instituțiilor din administrația centrală, inclusiv prin comasări de instituții. O atenție deosebită o vom acorda companiilor de stat.

Vom investi în energie, în creșterea capacităților de stocare pentru a folosi energia când avem nevoie de ea. În momentul de față producem multă energie solară la amiază când e soare, dar nu producem suficientă seara când oamenii ajung acasă.

Vom acorda ajutorul de stat, cum am spus, acolo unde e sens. Vom avea mereu audit în ceea ce privește toate investițiile publice. Orice cheltuială permanentă trebuie să aibă sursă de finanțare, trebuie să fie bine acoperită.

Vom menține, evident, cota unică și, în ceea ce privește impozitarea, vreau să spun foarte clar: nu vor exista în România creșteri de taxe sau creșteri de impozite pe toată durata mandatului guvernului pe care îl propun.

În ceea ce privește TVA-ul, guvernul meu nu are în vedere în momentul de față și nu va avea în vedere pe toată durata mandatului nicio creștere a cotei de TVA de la 21% și ne propunem ca de îndată ce este posibil să revenim la cota de TVA de 19%.

Cele mai importante decizii care se vor lua la nivelul Uniunii Europene pe durata mandatului acestui guvern vor privi fondurile europene care vor veni în România. În momentul de față, la nivelul Uniunii Europene se negociază bugetul european pentru perioada 1 ianuarie 2028 - 31 decembrie 2034.

Guvernul pe care îl propun susține un buget ambițios al Uniunii Europene, fonduri cel puțin la nivelul fondurilor care au venit până acum în domeniul agriculturii și al politicii de coeziune”, spune premierul desemnat”, a explicat Sigfried Mureșan.

Calendarul și procedura de învestire a viitorului Guvern

„Până la finalul acestei săptămâni voi depune în Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri. Obiectivul este ca luni și marți să avem audierea miniștrilor și votul în plen. Voi solicita celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute.

Guvernul va avea trei vicepremieri. Nu vom crește numărul de ministere, vom avea aceeași structură. Unde vom putea simplifica prin reducerea secretarilor de stat, vom face acest lucru (...) vreau să avem întâi programul de guvernare și apoi voi comunica numărul de miniștri”, a declarat premierul desemnat.

Ce spune Siegfried Mureșan despre întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

„După desemnarea mea, că voi începe dialogul cu cele trei partide care susțin candidatura mea pentru poziția de prim-ministru. De aceea, în prima parte a acestei săptămâni, ieri și astăzi, am avut discuții extinse în grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR.

Am spus de asemenea că doar după ce discut cu cele trei partide care mă susțin și care au confirmat susținerea, doar apoi vom discuta cu alte grupuri parlamentare. În această după-amiază vom discuta cu Grupul Minorităților Naționale și am început dialogul cu domnul Grindeanu.

Punctul în care ne aflăm corespunde exact așteptărilor mele. Am așteptat ca decretul să fie publicat în Monitorul Oficial, să întâlnesc apoi cele trei grupuri care mă susțin, apoi minoritățile naționale și apoi Partidul Social Democrat. Din punctul meu de vedere, suntem în grafic în dialogul cu domnul Grindeanu”, a declarat premierul desemnat.

Guvernul Mureșan va avea trei vicepremieri

Siegfried Mureșan a fost întrebat dacă cei trei vicepremieri vor fi liderii celor trei partide care susțin noul guvern:

„Nu vă confirm acest lucru în momentul de față. În ceea ce privește componența guvernului, vă pot spune următorul lucru: Guvernul va avea trei vicepremieri. Aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin guvernul, Partidul Național Liberal, USR și UDMR. Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere.

Vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru și vă confirm următorul lucru, că de îndată ce avem complet finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri, fiind că vreau să avem întâi programul de guvernare și apoi să vedem care sunt persoanele cele mai capabile și mai bine pregătite să implementeze acest program de guvernare. Am găsit în aceste zile mulți experți, mulți colegi bine pregătiți în cele trei partide care vor susține acest guvern”, a precizat el.

Siegfried Mureșan: „Consider că AUR nu trebuie să fie în Guvernul României”

Întrebat cum va obține voturile din Parlament pentru noul Guvern, Siegfried Mureșan a explicat va avea o discuții cu social-democrații, dar exclude AUR.

„Ceea ce eu propun este un guvern pro-european. De aceea nu alterăm caracterul guvernului pro-european pentru unele solicitări ale unor partide care poate nu sunt pro-europene, iar eu voi fi mereu corect față de partenerii mei. Nu doar UDMR consideră că AUR nu ar trebui să fie în guvernul României, ci și eu consider că AUR nu trebuie să exercite influență asupra modului în care România este condusă. Ceea ce AUR propune este fundamental diferit față de viziunea noastră de modernizare, de reformare a statului român ca stat puternic în cadrul Uniunii Europene.

De aceea adevărul este următorul, testul cel mai important îl dă Partidul Social Democrat și de ei va depinde susținerea pentru acest guvern. Va depinde dacă Partidul Social Democrat este ceea ce pretinde că este, un partid pro-european responsabil, sau dacă alege să fie doar un partener al AUR. Tocmai de aceea luăm PSD-ul în serios, vom avea o discuție serioasă cu ei și să vedem dacă ei trec acest test al adevărului, care este testul în momentul în care PSD-ul va arăta dacă este partid pro-european sau nu”, a răspuns premierul desemnat.

Ce spune premierul desemnat despre o eventuală creștere a salariilor din sistemul bugetar

Întrebat despre politicile sociale pe care le-ar putea include în programul de guvernare, Sigfried Mureșan a precizat:

„Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor în momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Și referitor la acea taxă, acel 10%, până acum se aplica doar pentru veniturile peste 3000 RON. Da, nu, nu va fi nicio introducere a acelei taxe la venituri mai mici. Exact cum am spus, nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării din prima până în ultima zi”.

Siegfried Mureșan: „Pornim cu sprijinul a 169 de parlamentari”

Premierul desemnat a fost întrebat ce șanse crede că are propriul cabinet și cum va obține voturile în Parlament pentru învestirea viitorului guvern dacă exclude discuțiile cu AUR și dacă social-democrații nu vor vota.

„Noi pornim în momentul de față cu sprijinul a 169 de parlamentari, incomparabil mai mult decât celelalte două exerciții. Vom dialoga cu parlamentarii pe care i-am menționat. Obiectivul nostru este să câștigăm votul de învestitură săptămâna viitoare în Parlamentul României”.

Premierul desemnat va discuta cu Nicușor Dan despre programul de guvernare

În timpul conferinței de presă de miercuri, Siegfried Mureșan a anunțat că va discuta cu Nicușor Dan la revenirea acestuia în țară. Premierul desemnat îi va prezenta președintelui programul de guvernare.

„Voi discuta pentru a-l informa privind susținerea celor trei partide stadiul la care ne aflăm, calendarul privind învestitura și mai ales pentru a-i prezenta președintelui României programul de guvernare. Consider că este în interesul președintelui României ca România să aibă un guvern condus de un premier politic, care are un sprijin parlamentar foarte clar”, a spus Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a mai precizat că un premier tehnocrat nu ar fi potrivit pentru România în acest moment:

„Consider că un prim-ministru puternic, cu un sprijin parlamentar clar, este în interesul președintelui României, deoarece România va progresa, se va reforma, se va întări. Un premier tehnocrat care are zero sprijin parlamentar, care se adaugă unui președinte independent, ar crea o discrepanță între, pe de o parte, democrația parlamentară și majoritatea din Parlament și președinte și prim-ministru care nu ar avea vehicule politice. Avem pentru prima dată în ultimii ani un președinte al României care nu provine dintr-un partid politic care să-i fie alături.

Avem pentru prima dată un președinte al României care nu are un vehicul politic. Cred că este și în interesul președintelui României ca viitorul prim-ministru să beneficieze de un sprijin clar, transparent din partea partidelor parlamentare, așa cum eu am în momentul de față sprijinul la trei partide parlamentare extrem de predictibile”, a mai adăugat premierul desemnat, în timpul conferinței de presă.

„Nu poate există o guvernare a PSD și PNL împreună”

Întrebat dacă cele trei partide iau în calcul și varianta unei succesiuni de guverne minoritare, Mureșan a precizat că acest scenariu nu a fost discutat și a reiterat faptul că „nu poate exista o guvernare a PSD și PNL împreună”.

„Nu am discutat despre acest lucru. Într-adevăr, în primăvara acestui an am spus următorul lucru: noi, Partidul Național Liberal, cu PSD-ul împreună, în același guvern, nu vom mai fi, fiindcă am văzut că nu funcționează. Nu poate exista o guvernare a Partidului Național Liberal și a PSD-ului împreună, dar putem guverna unii după ceilalți”, a spus el.

Siegfried Mureșan: „Nu s-a pus problema să nu mergem la votul din plen

Premierul desemnat a declarat că nu s-a pus niciodată problema ca guvernul pe care îl va propune să nu meargă la votul din Parlament.

„Categoric vom merge la votul în plen din trei motive: noi, PNL, USR și UDMR, am luat de la început acest demers foarte în serios. Suntem pregătiți. Din responsabilitate față de mandatul încredințat de președinte, este firesc și nu s-a pus niciodată problema să nu mergem la votul din plen (...) Vom merge tocmai pentru a prezenta oamenilor programul nostru de guvernare. Vom merge pentru a da oamenilor șansa să știe exact ce face, cum votează și cum se poziționează fiecare partid parlamentar”, a mai precizat el.

Premierul desemnat a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate

La finalul conferinței de presă de la Parlament, Mureșan a fost întrebat și dacă președintele ar trebui să declanșeze alegeri anticipate în cazul în care Guvernul propus de el nu va obține suficiente voturi în Parlament.

„Eu sunt convins că președintelui României nu îi face plăcere ca, la momentul la care merge și are întâlniri cu șefi de state și de guverne, inclusiv acum, la ONU, să știe că există instabilitate politică acasă. Cu cât un Guvern este instalat mai rapid, cu atât mai bine pentru președintele României.

Peste trei săptămâni va merge la Consiliul European. E evident că poți negocia mai bine pentru România dacă ai acasă instalat un Guvern cu puteri depline. Singura garanție pe care o avem în momentul de față este votul pe acest Guvern”, a răspuns Siegfried Mureșan.

Ce a răspuns Siegfried Mureșan când a fost întrebat dacă se consideră „un premier de sacrificiu”

Siegfried Mureșan a fost întrebat și dacă se consideră „un premier de sacrificiu”, în contextul dificultăților privind formarea unei majorități parlamentare.

„Nu sunt un premier de sacrificiu, sunt primul premier dintre cei trei candidați desemnați până acum care pornește cu sprijinul a trei partide parlamentare și cu un număr semnificativ de voturi. Sunt în căutarea unei majorități pentru a da României un Guvern stabil, pro-european”, a mai spus el.

Siegfried Mureșan s-a întâlnit cu liderii: PNL, USR și UDMR

Miercuri dimineață, premierul desemnat s-a întâlnit cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. UDMR a decis să continue negocierile pentru programul de guvernare, structura Executivului și lista miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Kelemen Hunor spune că programul prezentat parlamentarilor UDMR poate fi susținut și afirmă că dialogul cu PSD trebuie menținut.

Liderul Uniunii a explicat că oprirea discuțiilor ar fi fost o opțiune riscantă, ale cărei consecințe pe termen scurt și lung ar fi afectat grav întreaga scenă politică din România, mai ales în condițiile în care Siegfried Mureșan și-a exprimat dorința de a merge mai departe cu mandatul de construire a majorității.

„Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuţiile, să spunem că nu avem majoritate şi nu vrem să mergem aşa cum am zis şi luni, dar consecinţele şi pe termen lung şi pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi şi pentru toată scena politică decât să mergem şi să continuăm aceste discuţii şi, mai ales după ce domnul Mureşan a zis că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el doreşte să continue”, a declarat, miercuri, Kelemen Hunor, la finalul discuţiilor cu premierul desemnat.

În același timp, Sorin Grindeanu s-a întâlnit miercuri cu Ilie Bolojan față în față și i-a spus că PSD nu va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Liderii celor două partide au discutat miercuri dimineața, după cum au precizat surse politice pentru Libertatea.