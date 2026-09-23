Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, le-a transmis miercuri, 23 septembrie, șefilor de secții din întreaga țară, adunați la Brașov, că în prezent sunt în exploatare 1.477 de kilometri de drumuri de mare viteză și că este momentul „să dovedim că putem administra ceea ce am construit”. Șeful companiei a atras atenția că o rețea aflată în continuă extindere nu poate fi gestionată eficient cu „o schemă de personal care este subdimensionată și care are aproape 10% din posturi blocate”.

August - luna cu cele mai multe deschideri de drumuri din 2026

Cristian Pistol a participat miercuri la cea de a 43-a ediție a Reuniunii șefilor de secții ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). El a precizat că în acest moment sunt 1.477 km de drumuri de mare viteză în exploatare, iar „CNAIR a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii 36 de ani în implementarea proiectelor mari de infrastructură”.

„Acum trebuie să dovedim că putem administra ceea ce am construit. Următoarea etapă nu va mai fi definită doar de extinderea rețelei, ci și de modul în care o întreținem, o monitorizăm și o adaptăm noilor cerințe de mobilitate, siguranță și sustenabilitate”, a susținut șeful CNAIR.

Acesta a adăugat că august a fost luna cu cele mai multe deschideri din acest an: „Sectoarele de autostradă Zimbor-Românași și Adjud-Bacău, Nodul Bacău Nord, Pasajul Tetarom - iar fiecare dintre ele a însemnat pentru dumneavoastră devieri de trafic, închideri temporare, semnalizare, intervenții”.

Schema de personal a CNAIR este subdimensionată

În cadrul întâlnirii, Cristian Pistol a prezentat cei trei piloni pe care se va sprijini viitorul companiei: digitalizarea, eficientizarea întreținerii și consolidarea echipelor din teren.

Șeful CNAIR a atras atenția că „lipsa personalului necesar a devenit alarmantă” și că „deficitul de personal este o realitate tot mai dură”.

„Știu că presiunea de pe umerii dumneavoastră este uriașă, iar deficitul de personal este o realitate tot mai dură, cu care ne confruntăm pe măsură ce dăm în circulație noi kilometri. Am susținut și susțin, în toate instanțele administrative, că o rețea în creștere nu poate fi administrată cu o schemă de personal care este subdimensionată și care are aproape 10% din posturi blocate”, a spus Cristian Pistol în fața șefilor de secții ai CNAIR.

El solicită noi angajări: „Avem nevoie de ingineri și de muncitori care, împreună cu noile tehnologii, să formeze echipe tot mai dinamice și mai performante. Responsabilitatea este uriașă pentru noi toți, decidenți sau personal de execuție”.

Pregătirea pentru iarnă

Și pentru că sezonul rece se apropie cu pași rapizi, Cristian Pistol a cerut șefilor de secții responsabilitate pentru ca iarna să nu-i găsească nepregătiți.