Susține Susține

Șeful CNAIR, avertisment la Brașov: „Schema de personal este subdimensionată și are aproape 10% din posturi blocate”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Cristian Pistol - întâlnire cu șefii de secții ai CNAIR
Cristian Pistol - întâlnire cu șefii de secții ai CNAIR. Foto: CNAIR/Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, le-a transmis miercuri, 23 septembrie, șefilor de secții din întreaga țară, adunați la Brașov, că în prezent sunt în exploatare 1.477 de kilometri de drumuri de mare viteză și că este momentul „să dovedim că putem administra ceea ce am construit”. Șeful companiei a atras atenția că o rețea aflată în continuă extindere nu poate fi gestionată eficient cu „o schemă de personal care este subdimensionată și care are aproape 10% din posturi blocate”.

Cuprins:

August - luna cu cele mai multe deschideri de drumuri din 2026

Cristian Pistol a participat miercuri la cea de a 43-a ediție a Reuniunii șefilor de secții ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). El a precizat că în acest moment sunt 1.477 km de drumuri de mare viteză în exploatare, iar „CNAIR a ajuns la un nivel fără precedent în ultimii 36 de ani în implementarea proiectelor mari de infrastructură”.

„Acum trebuie să dovedim că putem administra ceea ce am construit. Următoarea etapă nu va mai fi definită doar de extinderea rețelei, ci și de modul în care o întreținem, o monitorizăm și o adaptăm noilor cerințe de mobilitate, siguranță și sustenabilitate”, a susținut șeful CNAIR.

Acesta a adăugat că august a fost luna cu cele mai multe deschideri din acest an: „Sectoarele de autostradă Zimbor-Românași și Adjud-Bacău, Nodul Bacău Nord, Pasajul Tetarom - iar fiecare dintre ele a însemnat pentru dumneavoastră devieri de trafic, închideri temporare, semnalizare, intervenții”.

Schema de personal a CNAIR este subdimensionată

În cadrul întâlnirii, Cristian Pistol a prezentat cei trei piloni pe care se va sprijini viitorul companiei: digitalizarea, eficientizarea întreținerii și consolidarea echipelor din teren.

Șeful CNAIR a atras atenția că „lipsa personalului necesar a devenit alarmantă” și că „deficitul de personal este o realitate tot mai dură”.

„Știu că presiunea de pe umerii dumneavoastră este uriașă, iar deficitul de personal este o realitate tot mai dură, cu care ne confruntăm pe măsură ce dăm în circulație noi kilometri. Am susținut și susțin, în toate instanțele administrative, că o rețea în creștere nu poate fi administrată cu o schemă de personal care este subdimensionată și care are aproape 10% din posturi blocate”, a spus Cristian Pistol în fața șefilor de secții ai CNAIR.

El solicită noi angajări: „Avem nevoie de ingineri și de muncitori care, împreună cu noile tehnologii, să formeze echipe tot mai dinamice și mai performante. Responsabilitatea este uriașă pentru noi toți, decidenți sau personal de execuție”.

Pregătirea pentru iarnă

Și pentru că sezonul rece se apropie cu pași rapizi, Cristian Pistol a cerut șefilor de secții responsabilitate pentru ca iarna să nu-i găsească nepregătiți.

„Și pentru că responsabilitatea începe cu ce urmează imediat: se apropie sezonul rece, vreau ca iarna să ne găsească pregătiți. Cu utilajele necesare și cu stocuri suficiente de sare, clorură de calciu și soluție ecologică, astfel încât să intervenim prompt acolo unde situația o va cere”, a mai adăugat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: CNAIR Stiri Brasov autostrada Infrastructură Cristian Pistol
Parteneri
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
Gsp.ro
La 51 de ani, s-a calificat în finală la Jocurile Asiei și visează la o prezență la JO 2028. „Atâta timp cât pot să o fac, de ce ar trebui să mă opresc?”
Mutu a alcătuit primul „11” pentru Suedia - România: „Cei trei care au speriat Vestul”
Gsp.ro
Mutu a alcătuit primul „11” pentru Suedia - România: „Cei trei care au speriat Vestul”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Claudia Ion, complet schimbată! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” înainte de oprațiile estetice
Tvmania.libertatea.ro
Claudia Ion, complet schimbată! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” înainte de oprațiile estetice
ALTE ȘTIRI
Evenimentul celor de la Caiac SMile a reunit aproximativ 200 de oameni în cele două zile. Foto: Libertatea.
Știri România
10:46
Cel mai spectaculos drum din țară, parcurs în motocicletă de persoane cu dizabilități: lecția de viață predată timp de două zile pe Transfăgărășan
Ninge viscolit pe Transfăgărășan, iar drumarii intervin cu utilaje și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac. Sursă foto: Meteoplus / Facebook
Știri România
10:06
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Parteneri
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Adevarul.ro
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
Fanatik.ro
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
O academie finanțată cu 42 de milioane de dolari, fără examene și diplome de stat
Financiarul.ro
O academie finanțată cu 42 de milioane de dolari, fără examene și diplome de stat
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
„Burlacii -Foc in Paradis” s-a mutat la Acasa TV
Stiri Mondene
12:44
„Burlacii: Foc în Paradis” 23 septembrie 2026. Una dintre concurente izbucnește în lacrimi. „Mi se pare că aberezi”
Maia și Teo Trandafir
Stiri Mondene
12:21
Cum a reacționat Teo Trandafir când a aflat că fiica ei ascultă manele. Maia se uită și la „Insula iubirii”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte
Observatornews.ro
Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Șoferii începători, INTERZIȘI la volanul mașinilor puternice! Proiectul, pe masa Parlamentului
Mediafax.ro
Șoferii începători, INTERZIȘI la volanul mașinilor puternice! Proiectul, pe masa Parlamentului
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii
Wowbiz.ro
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Redactia.ro
Cutremurator!! Fiica unui lautar de la noi, GASITA FARA SUFLARE intr-o VALIZA pe malul OLTULUI
Valentina este tânăra găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Ce au scos la iveală primele rezultate ale autopsiei
Kanald.ro
Valentina este tânăra găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Ce au scos la iveală primele rezultate ale autopsiei
POLITIC
Siegfried Muresan, europarlamentar PNL în Parlamentul European
Politică
12:56
Siegfried Mureșan pune PSD în fața unei decizii, într-un interviu pentru POLITICO: „Urmează momentul adevărului”
Premierul desemnat Siegfried Mureșan la o conferință de presă în Parlament. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
12:11
Premierul desemnat Siegfried Mureșan, declarații în fața Senatului: „Candidatura mea este susținută în mod oficial de trei partide”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Karamoko rămâne la Dinamo: contractul se prelungește automat. Ce spune Nicolescu despre Pușcaș, Bellaarouch și Soro
Fanatik.ro
Karamoko rămâne la Dinamo: contractul se prelungește automat. Ce spune Nicolescu despre Pușcaș, Bellaarouch și Soro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Tehnologie
13:44
Mesajul dur al șefului Nvidia despre apocalipsa AI: motivul ascuns pentru care marile companii cer legi noi
Sănătate și Fitness
13:36
Un campion la tenis de masă a deschis o clinică de recuperare medicală, în București. Eduard Ionescu: „Mi-era foarte greu să găsesc specialiști disponibili”
Stiri Mondene
13:31
Ce a pățit Gina Chirilă după ce s-a urcat într-un avion cu Larisa Udilă și Marisa Paloma: „Testul de care nu aveam nevoie”
Stiri Mondene
13:30
Detalii neștiute despre mama lui Cheloo. Artistul, confesiune rară la „Asia Express”: „Până în ultima zi din viața ei”
Citește mai multe
TRENDING
Lifestyle
22 sept.
Regula 2:2:2 în cuplu: metoda simplă care previne rutina și reaprinde scânteia dintre parteneri
Stiri Mondene
22 sept.
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Bani și Afaceri
22 sept.
S-a deschis Chitila Plazza, mallul de 8.000.000 de euro și 5.780 de metri pătrați. Marile branduri care pot fi găsite aici
Lifestyle
22 sept.
Horoscop 23 septembrie 2026. Peștii culeg unele beneficii de pe urma unor colaborări, a unor afaceri sau indirect, prin partenerul de cuplu
Banane galbene cu cotoarele înfășurate în folie din plastic, pe o masă din lemn.
Lifestyle
12:01
De ce bananele de la supermarket nu ar trebui păstrate niciodată în pungă de plastic
Foto: LIDL
Lifestyle
Articol susținut de Lidl România
11:17
Secretul cumpărăturilor mai ieftine la Lidl? Al doilea produs vine cu până la 75% reducere
Femeie care curăță apa dintr-un frigider
Lifestyle
06:10
Cum să scapi de apa din frigider
O persoană curăță toaleta
Lifestyle
05:00
Cât de des trebuie curățată toaleta
Ce înseamnă YKK, literele de pe fermoarele din întreaga lume. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
22 sept.
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Douglas Rushkoff
InterviuExclusiv
Știri România
10:00
Douglas Rushkoff, unul dintre cei mai influenți gânditori ai lumii: „O parte din tendința periculoasă spre naționalism e rezultat al impactului tehnologiei digitale”
Anca, șoferița româncă de TIR în Italia
Știri România
09:50
O româncă a trăit ani la rând într-o cabină de câțiva metri, dar a ajuns una dintre cele mai respectate șoferițe de TIR din Italia
O mașină neagră pe care scrie „carabinieri”
Știri România
07:36
Un român și un italian s-au dat drept carabinieri și au înșelat o femeie cu 50.000 de euro, la Genova
Narcisa este românca stabilit în Germania care și-a deschis o gelaterie
Știri România
07:13
O româncă stabilită în Germania povestește la ce au renunțat oamenii din cauza scumpirilor: „Nu-și mai permit”
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
22 sept.
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
22 sept.
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu