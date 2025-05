Prezentatorul de la Tempting Fortune România, emisiunea difuzată de Kanal D în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 21.00, dar și lunea, de la ora 22.00, a spus că a decis să vorbească acum despre divorț, deoarece existau în continuare publicații care vorbeau despre mariajul lui la prezent, chiar dacă acesta era deja încheiat de aproximativ trei ani.

Odată cu debutul show-ului de la Kanal D, Zoli Toth a dezvăluit pentru Libertatea și cum a reușit să își țină divorțul departe de ochii și urechile publicului.

„Simplu! Am decis acum 25 de ani, când am intrat în showbiz, că viața mea privată trebuie să rămână discretă. Cred că am suficient de oferit presei prin ceea ce fac profesional. Nu simt nevoia să-mi expun familia ca să fiu relevant”, a spus Zoli Toth în exclusivitate pentru Libertatea.

În cadrul dialogului pe care l-am avut cu prezentatorul de la Tempting Fortune România, l-am întrebat pe acesta și cum a fost adaptarea la show-ul de la Kanal D, ținând cont de faptul că Zoli Toth a revenit în televiziune după o pauză destul de mare.

„Am fost de multe ori invitat la fel și fel de emisiuni, am prezentat câte un Revelion, o gală de premiere, am experiența scenei și a interacțiunii cu foarte mulți oameni, am fost de nenumărate ori în lumina reflectoarelor, dar niciodată nu am avut pe mână un format de o asemenea anvergură și complexitate. Ceea ce fac acum e chiar inedit pentru mine.

Îmi place foarte mult ce am găsit aici și cum am fost primit de întreaga echipă. Au trecut deja câteva săptămâni bune de filmare și pot spune că îmi place din ce în ce mai mult. E o provocare pentru mine să fiu de această dată «dirijorul» unor oameni care luptă pentru visul lor în condiții extrem de dificile și să transmit celor din fața micilor ecrane toată adrenalina și emoția consumate aici, în mijlocul junglei”, a mai spus vedeta.

