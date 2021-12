Prezentatoarea TV a stârnit mult amuzament ieri când a ajuns la sediul de la PRO TV. Andreea Esca a purtat un fes care a atras atenția colegilor ei. Zâmbitoare, ea și-a făcut o fotografie să le arate și fanilor săi de la ce au început discuțiile cu colegii, dar și să le povestească despre momentul amuzant.

„«Ce-i cu ghinda asta din capul tău?» – așa m-a întâmpinat Bilă, azi???! «E haios, parcă ești dintr-un desen animat»? completează, Nico! Ei bine, îmi place tare:) E «fesul lui Brunelleschi». Ție îți place?”, a scris Andreea Esca pe una dintre rețelele de socializare.

Andreea Esca, despre plecarea de la PRO TV

Recent, Andreea Esca a mărturisit că a vrut la un moment dat să facă un talk-show al său. S-a răzgândit destul de repede, pentru că asta implica să fie tot timpul prezentă acolo și nu ar mai fi avut timp de știri. La PRO TV, Andreea Esca are contract pe perioadă nedeterminată și nu are de gând să se retragă prea curând de la pupitrul știrilor.

„Nu! Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat”, a spus Andreea Esca în emisiunea lui Marius Manole.

