La sfârșitul anului trecut, Andreea Tonciu a vorbit despre noua ei achiziție, un apartament situat într-o zonă bună a Bucureștiului, care dispune de trei camere, două băi și multe facilități exterioare. „Acest apartament are trei camere și două băi(…)

Un apartament ca al meu costă peste 150 de mii de euro. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?! (…) Peste 200 de mii de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei sa-ți spun câți bani am în contul din bancă?”, a declarat Andreea Tonciu în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D.

Andeea Tonciu, primele imagini din noul apartament

Acum, renovările apartamentului sunt în toi, muncitorii sunt pe șantier și montează prizele, întrerupătoarele și alte accesorii. Andreea Tonciu a și apelat la un designer de interior pentru a avea apartamentul exact pe placul ei.

„Bună dimineața, să aveți o zi liniștită, nu ca a mea, agitată❤️? De abia aștept să termin nouă mea casă❤️ zilnic muncim ❤️ astăzi și mâine montăm prize, întrerupătoare, bandă led❤️încă puțin și voi fi din nou cu zâmbetul pe buze❤️”, a scris Andreea Tonciu pe Instagram, unde a arătat și primele imagini cu noul apartament în care se va muta cu familia curând.

Andreea Tonciu a spus de unde are bani: „Eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult”

Fosta concurentă de la „Survivor România” a fost întrebată într-un interviu la Kanal D de unde are bani să își cumpere o astfel de casă. „Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult”, a spus Andreea Tonciu la Kanal D.

Bruneta se ocupă exclusiv de creșterea fiicei sale, Rebecca, iar soțul ei, Daniel Niculescu, este cel care aduce mai mulți bani în casă. Andreea Tonciu își câștigă banii și din campaniile de publicitate pe care le are, dar și din aparițiile la TV. „Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană”, a mai explicat Andreea Tonciu la „Teo Show”.

Fiica Andreei Tonciu nu mai merge la o școală de stat

Împreună cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu are o singură fetiță, pe Rebeca, în vârstă de 7 ani. Ea deja a terminat clasa 0 la o școală de stat, dar din toamnă va merge la una privată. Tonciu nu a fost mulțumită de condițiile de la unitatea de învățământ la stat, nici de colegii fiicei sale.

„Am mutat-o pe fata mea de la școala de stat la școala privată. Statul nu își mai face treaba. Rebeca a fost la o școală de stat, ce se află pe locul trei pe țară, dar nu mai e ce a fost, a rămas doar numele de instituție. Nu am fost deloc mulțumită de copiii din școală, vreau ca fata mea să fie în siguranță, nu vreau să se ia nimeni de ea”, a spus Andreea Tonciu pentru Spynews.

