După o perioadă de lungă de restricții, Daniela Gyorfi și-a reluat activitatea la fel ca mulți artiști din România. Susține concerte prin țară, e invitată la diferite evenimente, la nunți, la botezuri. La fiecare apariție poartă ținute viu colorate, e mereu coafată și machiată. Așa se întâmplă și în cazul aparițiilor ei la diverse emisiuni de televiziune.

Recent, ea a surprins, căci a apărut nemachiată. Daniela Gyorfi a fost fotografiată alături de George Tal, partenerul ei, și de un prieten. Vedeta nu are nici fond de ten, nici ruj, nici fard de ochi. S-a lăsat pozată fără urmă de machiaj.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ce spunea Daniela Gyorfi despre operațiile estetice

Nu de puține ori, interpreta a fost întrebată câte operații estetice are, iar Daniela Gyorfi susține că nu ar avea prea multe, deși schimbarea din ultimii ani este extrem de vizibilă. Aceasta a lămurit misterul. „Mi-e şi ruşine, nu ştiu cum să mai spun. Nu am operaţii estetice la faţă, că astea se văd. Mi-am făcut nişte proceduri non-invazive. Am trei operaţii la sâni. Şi de la lumină şi de la ruj am buzele mai mari.

Dacă ai buzele mai subţiri dai cu rujul mai aşa. Eu nu pun filtre la poze, sunt de modă veche”, a spus Daniela Gyorfi la emisiunea acum doi ani de zile la Antena Stars.

Acum câteva luni s-a aflat că Daniela Gyorfi e nevoită să își schimbe implantul mamar. „Mi s-a fisurat. Mă doare și se vede”, spunea vedeta.

