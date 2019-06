Faimosul are însă deja formată în minte imaginea femeii perfecte, alături de care s-ar vedea pentru tot restul vieții. „O femeie cu care să nu pot să mă plictisesc, cred că asta ar fi cea mai buna descriere. Pentru că sunt genul care e permanent activ, permanent vrea să învețe, să încerce ceva nou și nu îmi plac lucrurile simple, nu îmi plac lucrurile banale, persoanele simple care au aceleasi povesti, aceleasi idei de fiecare dată. Ar trebui să aibă minim 1,75 înaltime si ochii, daca se poate, albastrii sau verzi. Nu doresc sa fie o gopsodină desăvârșită, pentru că eu gătesc și îmi place să fac asta dacă am timp”, povestea înainte de a pleca in aventura vietii sale, Ion Surdu.

La fel de precis în abordare ca atunci când abordeaza traseele Exatlon, Ion Surdu știe ce își dorește în plan personal în viitor. Copil unic la părinți, luptătorul a declarat ca își dorește minimum doi copii cărora să le transmită cele mai înțelepte sfaturi primite la rândul său de la parinti.

„Sper să moștenească bunul simț în primul rând și să aibă mereu cei 7 ani de acasă, să știe ca nimic nu se întâmplă ușor, nimic nu se primește ușor. Să fie multumiti cu ceea ce au și să traga de fiecare data daca își doresc ceva, sa mearga pana la capat, pana la Dumnezeu cum se spune. Și să nu le fie frică să încerce, pentru că daca nu încerci, nu ai de unde să știi daca îți place, sau dacă ești făcut pentru acel ceva”, rememora faimosul învățămintele primite de la părinți.

