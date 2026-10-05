Trapperul Ian, plasat sub control judiciar după ce a urinat pe scenă în timpului unui concert la București

Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Artistul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri după incidentul de la Arenele Romane.

Trapperul Ian a fost plasat sub control judiciar. Decizia a fost comunicată luni de Poliția Capitalei, după ce artistul fusese reținut duminică pentru 24 de ore în urma unui incident petrecut în timpul unui concert la Arenele Romane din București.

Trapperul Ian, plasat sub control judiciar după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane

Oamenii legii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu după ce în mediul online au apărut imagini video în care artistul este surprins în timp ce urinează pe scenă în timpul unui concert care a avut loc vineri seara la București. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele sociale, provocând un val masiv de indignare în rândul internauților.

Anchetatorii au încadrat fapta la infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri, dispunând inițial reținerea trapperului pentru 24 de ore.

După expirarea ordonanței de reținere, oamenii legii au stabilit măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele două luni, timp în care Anghel Bogdan Georgian va trebui să respecte o serie de obligații impuse de organele judiciare.

Cine este Ian

Pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, Ian este un artist apreciat pe scena trap din România, cu milioane de ascultători și vizualizări pe platformele de streaming muzical. Și-a început cariera în adolescență, cântând alături de Azteca, însă drumurile lor s-au separat după câțiva ani. Cariera sa solo a fost marcată de colaborări cu artiști cunoscuți precum Cabron și Theo Rose.