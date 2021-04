Nick și Delia au format, în anii 2000, una dintre cele mai de succes trupe de la noi, cei doi scoțând hit după hit și impunându-se rapid pe scena muzicală. Din păcate, cei doi s-au separat, delia urmând o carieră solo. Pe lângă carieră, Nick s-a concentrat și asupra vieții personale. Acesta are o fiică, pe Andreea, care este rezultatul poveștii de iubire cu Cătălina.

Diseară, la „Chefi la cuțite”, personaje speciale și preparate pe măsură își vor face apariția cu doar câteva etape înainte ca jurizările pe nevăzute să se încheie. Unul dintre ei este Nick de la N&D, care vine alături de fiica sa, Andreea, pe care a provocat-o la un duel culinar la cuțite chiar în ziua în care aceasta a împlinit 14 ani.

„Eu sunt foarte emoționată, am un gol în stomac. Îmi tremură mâinile. S-a declanșat panica! Până acum nu înțelegeam de ce concurenții au atâtea emoții!”, spune aceasta la Antena 1. Tânăra e la fel de înaltă ca tatăl ei, poartă părul lung, pe umeri și se machiază discret.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

De ce s-a despărțit Nick de la N&D de Delia

Mulți s-au întrebat de ce s-a despărțit Nick de la N&D de Delia, alături de care făcea furori în anii 2000. Artistul a făcut dezvăluiri la o emisiune TV.

„Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut ca am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Intâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat.

Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea. Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptura pentru că proiectul a fost sufletul meu”, spunea acesta în 2016.

PARTENERI - GSP.RO Ce banc a îndrăznit să îi spună Dragomir lui Ceaușescu: „Se tăvăleau ăia de râs, dar toți ziceau: ce curaj, ce curaj”

Playtech.ro Medicul Valeriu Gheorghiță, anunț CRUNT despre tulpina indiană. Pericolele care pândesc România

Observatornews.ro Femeie acuzată că a vrut să însceneze un accident, în București. S-a aruncat în fața unei mașini, pe Calea Griviței

HOROSCOP Horoscop 26 aprilie 2021. Berbecii au ocazia să își schimbe propriile gânduri sau chiar atitudinea

Știrileprotv.ro Țara care se închide din cauza COVID. A suspendat zborurile internaționale

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Te-ai plictisit de munca de acasă? Iată câteva destinații de vacanță din care poți lucra (PUBLICITATE)