Recent, Mirela Oprișor și-a surprins fanii de pe Instagram, postând o fotografie cu Ana, scriindu-i „La mulți ani!”. Ana Brănescu s-a transformat într-o adevărată domnișoară și seamănă mult cu celebra sa mamă.

Într-un interviu pentru mamadeprofesie.ro, Mirela Oprișor a povestit despre felul în care Ana i-a schimbat viața.

„Ana ne-a făcut o mare surpriză. Timp de șapte luni am știut că îl vom avea pe Petru. Și acum îmi amintesc momentul nașterii.

Cred că întregul personal al spitalului era în jurul meu, chiar și un psiholog, pentru că nimeni, nicio clipă, nu s-a așteptat să nasc o fată. Se spune că un astfel de incident poate avea un impact emoțional foarte mare asupra mamei, tocmai de aceea era necesar și un psiholog”.

„Nu există un cuvânt, o frază care poate reuni cu exactitate sentimentele pe care i le port. Este viața mea. Pe lângă faptul că nu concep viața fără ea, nici măcar nu-mi mai amintesc cum era înainte. Singurul meu regret este că nu am avut mai mulți copii”, a mai spus actrița în același interviu, potrivit Pro TV.

Despre căsnicia cu Mimi Brănescu

Actrița și-a cunoscut soțul la facultate, pe atunci au trăit un moment remarcabil pe care nu-l vor uita niciodată. „M-am întâlnit cu soțul meu la facultate datorită examenului. Când eram la ultima etapă, m-au întrebat la examen ce monolog aveam.

Mi-au spus să uit tot ce pregătisem și să-mi aleg o poză din câteva poze ale celorlalți candidați, să mă duc pe scaun și să mă gândesc că acel băiat este iubitul meu aflat în armată. Urma să-i spun monologul gândindu-mă la acest scenariu. Eu l-am ales atunci pe bărbatul meu. Când m-am întâlnit cu el pe culoarul facultății, i-am spus că îi zisesem un monolog și așa a început povestea noastră”, a declarat Mirela Oprișor pentru viva.ro.

Întrebată cum rezistă relația lor de aproximativ 18 ani, Mirela Oprișor a dat de înțeles că și ea, și soțul s-au implicat mult pentru ca mariajul lor să funcționeze. Au întâmpinat și probleme, dar împreună au trecut peste toate.

„Căsnicia a fost alt job și încă se lucrează la asta. Orice căsnicie e și cu bune, și cu rele, greu de înțeles în anumite etape, dar pot să recunosc că am avut o chimie extraordinară cu soțul meu, niciodată nu ne-am supărat amândoi deodată și întotdeauna am găsit un echilibru în orice situație și ne-am înțeles. Dacă el a avut perioade mai ocupate, atunci eu am avut grijă mai mult de fată și invers. Dar lucrurile astea nu au venit într-un an, ne-am construit în timp o relație care sperăm să fie așa până la adânci bătrâneți. E muncă și într-o căsnicie, trebuie să știi să faci și sacrificii, să lași garda jos, să nu fii încăpățânat, sunt multe aspecte.

Umorul ne-a salvat de cele mai multe ori, nu e dimineață să nu dea Mimi o «perlă» la cafea și să nu râd. Suntem dependenți de discuțiile noastre de peste zi, stăm mereu de vorbă, diminețile, serile, e o relație sudată, dar totul s-a întâmplat în timp”, a mai spus actrița, care a mărturisit că ea și soțul se aseamănă în multe privințe, poate tocmai de aceea se împacă așa de bine.

