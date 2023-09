Ieri, Larisa Drăgulescu le-a arătat urmăritorilor ei de pe Facebook imagini cu ea, în ultimul trimestru de sarcină. Acesta apare îmbrăcată într-o rochie mulată, albastră, fără bretele. Fotografiile au fost realizate la Caraș-Severin.

Larisa Drăgulescu, în rochie mulată, înainte să nască

„Mai sunt doar câteva zile de răbdare și te vom strânge în brațe! 🥰🤰🤱Bebe mic, abia te așteptăm”, a transmis Larisa Drăgulescu, care va naște în curând un băiețel. Fanii au reacționat când i-au văzut fotografiile, mulți i-au urat „Naștere ușoară”.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a primit și complimente. „O graviduță minunată 😍😍😍🥰😍😍”, i-a scris un fan Larisei Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu nu vrea să facă nuntă cu iubitul, tatăl copilului ei

În perioada 2006 și 2009, Larisa a fost căsătorită cu Marian Drăgulescu și au împreună doi copii, pe Beatrice, de 18 ani, și pe Richard, de 17 ani. Acum, împreună cu noul iubit, ea va avea un băiețel.

„Am avut, din fericire, mult mai puține probleme ca în primele două. Mult mai puține episoade de stări de rău sau de vomă, inevitabile de multe ori în această stare”, a explicat Larisa Drăgulescu, care nu a dezvăluit încă numele bebelușului.

Larisa Drăgulescu, noi dezvăluiri despre iubitul ei

În februarie, la patru luni de la divorțul de Marian Bogdan, cel de-al doilea soț, Larisa Drăgulescu a recunoscut că are o nouă relație. Nu l-a arătat până acum pe partenerul ei, însă a spus că lucrează în domeniul IT. Acum ceva vreme ea a spus cum bărbatul a cucerit-o și cum au luat decizia de a face un copil împreună.

„M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea”, a zis pentru Playtech Larisa Drăgulescu, care nu vrea să mai audă de căsătorie.

„Nu vom face nuntă. Nu văd rostul unor hârtii, fie ele și oficiale! Am mai trecut prin asta și am ajuns la concluzia că uneori hârtia aceea nu te ajută cu mare lucru! Mai importante mi se par alte lucruri, în familia unor oameni, cum ar fi înțelegerea și susținerea reciprocă!”.

Beatrice și Richard, copiii ei din căsnicia cu Marian Drăgulescu, au primit bine vestea că familia lor se mărește, că vor avea un frățior. „Beatrice a fost cu mult mai atentă la acest lucru. S-a trezit în ea un sentiment matern, care mă bucură, și s-a oferit deja să mă ajute, când va fi nevoie. Richard, în schimb, nu s-a arătat prea afectat. Nici fotbal nu știu dacă vor juca împreună, ca băieții, dată fiind totuși diferența mare de vârstă care există între ei. Dar vom vedea ce surprize ne aduce viața!”, a mai zis ea.

