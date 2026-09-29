Roxana Ionescu, în vârstă de 41 de ani, s-a retras de pe micile ecrane în urmă cu mai mulți ani, preferând să își dedice timpul proiectelor personale. „Mama Natură” s-a căsătorit în 2020 cu Tinu Vidaicu, iar în prezent aceștia locuiesc la Timișoara.

Vedeta a fost invitată în platoul emisiunii Furnicuțele, prezentată de Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit deschis despre momentele bune, dar și despre cele rele din viața ei. Vedeta a dezvăluit că a făcut injecții pentru slăbit, în urmă cu ceva timp. Acum are o siluetă de invidiat.

Roxana Ionescu s-a căsătorit cu Tinu Vidaicu în anul 2020. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc.

După ce în copilărie s-a luptat cu kilogramele în plus, reușind între timp să slăbească, în 2019, problemele au revenit, iar vedeta a luat o decizie radicală pentru a arăta așa cum își dorește.

Roxana Ionescu, în platoul emisiunii „Furnicuțele”

„Eu am luat niște kilograme în plus când eram mai mică și am mai luat niște kilograme în plus în 2019, am avut o altă problemă (...) Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt (...) Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam”, a declarat Roxana Ionescu, la Furnicuțele.

„Eram pufoasă așa, peste tot (...) Și mie nu-mi plăcea asta, voiam să fiu sabă, să mi se vadă oasele, nu-mi plăceau formele pe care le aveam atunci”, a mai spus Roxana Ionescu.