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Roxana Ionescu, în vârstă de 41 de ani, s-a retras de pe micile ecrane în urmă cu mai mulți ani, preferând să își dedice timpul proiectelor personale. „Mama Natură” s-a căsătorit în 2020 cu Tinu Vidaicu, iar în prezent aceștia locuiesc la Timișoara.
Vedeta a fost invitată în platoul emisiunii Furnicuțele, prezentată de Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit deschis despre momentele bune, dar și despre cele rele din viața ei. Vedeta a dezvăluit că a făcut injecții pentru slăbit, în urmă cu ceva timp. Acum are o siluetă de invidiat.
Roxana Ionescu s-a căsătorit cu Tinu Vidaicu în anul 2020. Cei doi formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbizul românesc.
După ce în copilărie s-a luptat cu kilogramele în plus, reușind între timp să slăbească, în 2019, problemele au revenit, iar vedeta a luat o decizie radicală pentru a arăta așa cum își dorește.
„Eu am luat niște kilograme în plus când eram mai mică și am mai luat niște kilograme în plus în 2019, am avut o altă problemă (...) Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt (...) Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam”, a declarat Roxana Ionescu, la Furnicuțele.
„Eram pufoasă așa, peste tot (...) Și mie nu-mi plăcea asta, voiam să fiu sabă, să mi se vadă oasele, nu-mi plăceau formele pe care le aveam atunci”, a mai spus Roxana Ionescu.
În anul 2019, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au trecut prin clipe grele după ce vedeta a pierdut o sarcină ajunsă deja în luna a șasea. Atât fosta prezentatoare TV, cât și soțul ei au declarat atunci că nu își pierd speranța și încearcă în continuare să devină părinți.