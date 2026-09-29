Cum au ajuns camioanele electrice mai ieftine decât cele diesel pe piețe-cheie din UE

Creşterea preţului motorinei pe fondul războiului din Iran a transformat autocamioanele electrice într-o alternativă mai rentabilă decât modelele diesel pe şase dintre cele mai importante pieţe din Uniunea Europeană, potrivit unui raport al organizaţiei de mediu Transport & Environment (T&E), citat de Reuters.

Aceste pieţe, care includ Ţările de Jos, Germania, Danemarca, Suedia, Franţa şi Belgia, reprezintă 46% din înmatriculările de camioane grele din blocul comunitar.

Conform analizei T&E, publicată în 2026, costul total al deţinerii unui camion electric este mai mic decât cel al unui camion diesel pe aceste pieţe.

Raportul arată că, în decurs de cinci ani, operatorii pot economisi până la 100.000 de euro în Ţările de Jos, 85.000 de euro în Germania şi 69.000 de euro în Danemarca.

„Operatorii îşi pot recupera investiţia iniţială mai mare în aproximativ doi ani”, precizează autorii studiului.

Până acum, procesul de electrificare a transportului de marfă în Europa a fost încetinit de costurile ridicate ale achiziţiei şi de lipsa unei infrastructuri de încărcare adecvate.

Totuşi, scumpirea motorinei, influenţată de creşterea preţului petrolului din cauza conflictului din Iran, a făcut ca vehiculele electrice să devină mai atractive din punct de vedere economic.

În plus, raportul subliniază provocarea pe care producătorii europeni de camioane, precum Daimler Truck, Volvo Group şi Scania, o vor avea de înfruntat în faţa noilor concurenţi din China.

Autocamioanele electrice fabricate în China ar putea fi comercializate în Europa la preţuri cu aproximativ 30% mai mici decât modelele europene.

„Un camion electric produs în China costă, în medie, 210.000 de euro, comparativ cu 265.000 de euro pentru unul european”, se arată în raport.

Situaţia este şi mai favorabilă în Germania, unde operatorii ar putea economisi 34.000 de euro suplimentar pe parcursul a cinci ani, dacă aleg un camion electric fabricat în China.