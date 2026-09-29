Motivul pentru care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru s-au mutat la țară. Dezvăluirile făcute după doi ani și jumătate

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au lăsat în urmă agitația Capitalei și s-au mutat împreună cu cei trei copii în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Decizia a fost luată treptat, iar copiii au fost consultați înainte ca familia să facă schimbarea. După mai bine de doi ani și jumătate, actorul spune că noul stil de viață le oferă mai mult timp în natură și un alt ritm al vieții.

În urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au decis să renunțe la viața din București și să se mute împreună cu familia în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș.

Schimbarea nu a fost făcută peste noapte. Actorul a explicat, într-un interviu acordat revistei VIVA!, că familia a preferat să facă pasul treptat, pentru a vedea dacă noul mod de viață li se potrivește tuturor. Un rol important în decizie l-au avut și copiii, care au fost consultați înainte ca familia să părăsească orașul.

Copiii au fost consultați înainte de mutare

Dragoș Bucur spune că mutarea nu a fost neapărat o decizie curajoasă, ci una care a venit din dorința familiei de a avea un alt ritm de viață. „Noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm”, a precizat Dragoș Bucur.

După mai bine de doi ani și jumătate, actorul spune că familia s-a obișnuit cu noua viață. Asta nu înseamnă însă că traiul la țară este lipsit de provocări.

Viața la țară vine cu multă muncă

Gospodăria presupune activități zilnice, mai ales atunci când familia are animale, grădină și pomi. Pentru Dragoș Bucur însă, tocmai aceste lucruri au devenit parte din rutina familiei.

Actorul a explicat că viața de la țară nu este întotdeauna ușoară, dar că activitățile gospodărești au ajuns să ocupe un loc important în programul lor.

„Este foarte adevărat, nu este ușor să trăiești la țară, cel puțin nu dacă ai animale, grădină, pomi și vrei să te și ocupi de ele. Doar că acum, la doi ani și jumătate de când ne-am mutat, noi simțim că viața nu înseamnă să vii de la muncă între patru pereți, să stai la TV, să ieși în mall și uneori să ieși în parc pentru a marca „statul în natură”. Trezitul dimineața și băutul cafelei în fața pomilor, adunatul bălegarului, țesălatul cailor, copilitul roșiilor, colectarea mierii, adunatul ouălor, grătarul din fața casei, toate astea ne umplu viața într-un mod mult mai plăcut decât orașul. Bineînțeles, fiecare om este împlinit de altceva, iar pe noi asta ne împlinește, cel puțin în momentul de față”, a mai spus actorul.

Cum arată acum rutina familiei

De la cafeaua băută dimineața în fața pomilor până la îngrijirea animalelor și a grădinii, activitățile gospodărești au devenit parte din viața de zi cu zi a familiei. Dragoș Bucur a enumerat printre activitățile pe care le face la țară îngrijirea cailor, lucrul în grădină, colectarea mierii și strângerea ouălor.

Actorul spune că, pentru familia sa, aceste lucruri au ajuns să conteze mai mult decât o parte dintre activitățile pe care le avea în perioada în care locuia în Capitală.