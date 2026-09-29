Estonia, stat membru NATO şi un aliat fidel al Ucrainei, a acuzat marţi „serviciile speciale” din Rusia de comandarea incendiului produs în noaptea de 15 spre 16 august la sediul companiei Milrem Robotics, specializată în vehicule terestre fără pilot și sisteme robotizate militare.

„Putem conchide cu certitudine că atacul care a provocat incendiul de la sediul Milrem Robotics a fost un act de sabotaj comandat de servicile speciale ale Federaţiei ruse”, a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, pe contul său de X.

„Astfel de acțiuni sunt complet inacceptabile”, a subliniat șeful diplomației estone, precizând totodată că l-a convocat pe însărcinatul rus cu afaceri.

Estonia atrage atenția că Moscova vrea să slăbească Europa

El a dat asigurări că sabotorii au fost reținuți și a transmis Rusiei că Estonia va acționa decisiv pentru a dejuca acțiunile sale ostile.

„Acest act de sabotaj face parte dintr-o campanie mai amplă a Rusiei în întreaga Europă, menită să ne intimideze și să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina”, a afirmat Tsakhna.

Însă noi „vom crește atât sprijinul pentru Ucraina, cât și presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt agresiunii sale”, a dat asigurări ministrul de externe al Estoniei.

Kremlinul respinge acuzația

Ca întotdeauna, Kremlinul a adoptat retorica negării, acuzând Estonia de formularea unei „acuzații nefondate”.

„Astfel de afirmații sunt nefondate, nechibzuite, nu reflectă deloc realitatea și nu se bazează pe niciun argument”, a susținut purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP.

Campania de sabotaje din august, una dintre cele mai agresive ale Rusiei

Sediul din Tallinn al companiei Milrem Robotics a fost vizat de un incendiu provocat în mod deliberat în data de 15 spre 16 august.

Acest incendiu s-a produs într-o lună în care Rusia și-a intensificat campania de sabotaje în Europa. Incendii au mai avut loc la fabrici de armament din Bulgaria și Italia, în timp ce drone au perturbat activitățile de pe aeroportul din Leipzig.