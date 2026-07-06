Drumul se închide între Unirea și Turda pentru refacerea taluzului

Circulația se închide pe Calea 1, între km 52+800 și km 70+000, sensul de deplasare Unirea – Turda, în județul Cluj. DRDP va executa lucrări de refacere a părții carosabile.

„În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat. Astfel, începând de marți, 07.07.2026, vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță”, a transmis, luni, DRDP Cluj, într-un comunicat.

Pe perioada lucrărilor de refacere, întregul trafic va fi scos de pe autostradă la Nodul Rutier Unirea și deviat pe Drumul Național 1.

„Traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920. Vă rugăm să circulați cu prudență și să respectați semnalizarea rutieră!”, se mai arată în comunicat.

DRDP Cluj reamintește că pe Autostrada A10, km 65+900 – km 66+400, Calea 1, banda I și banda de vehicule lente, au fost instituite restricții de circulație din data de 28 mai 2026.

„În zona km 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda (A10) se manifestă un fenomen de instabilitate a terenului care a determinat în timp degradări ale sistemului rutier. Zona este monitorizată permanent de DRDP Cluj, au fost executate succesiv lucrări de remediere a degradărilor și au fost dispuse măsurile necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță”, au transmis, duminică, reprezentanții DRDP Cluj.

Ministerul Transporturilor solicită CNAIR un raport despre surparea de pe A10

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a precizat că s-a solicitat, luni, un raport detaliat de la CNIAR privind situația apărută pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde degradările repetate ale carosabilului au generat o nouă surpare.

„Raportul solicitat trebuie să prezinte cauzele tehnice ale degradărilor, riscurile identificate pentru siguranța circulației, măsurile întreprinse până în prezent și soluțiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct nevralgic. Totodată, am cerut explicații privind motivele pentru care a fost efectuată recepția finală a lucrărilor în 2023, în condițiile în care în această zonă au fost înregistrate probleme recurente încă de la darea în trafic a autostrăzii”, a precizat, luni, într-o postare pe Facebook, oficialul de la Ministerul Transporturilor.

Horațiu Cosma a mai solicitat ca CNAIR „să prezinte, în regim de urgență, un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări”, pentru a se înțelege clar cauzele producerii acestor probleme.

„Siguranța circulației este prioritatea noastră. Este esențial să înțelegem cu exactitate cauzele acestor probleme, să stabilim responsabilitățile și să implementăm, în cel mai scurt timp, o soluție tehnică durabilă pentru acest sector al Autostrăzii A10”, a mai menționat secretarul de stat.

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