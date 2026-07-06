După câteva întârzieri, echipele de la sol au confirmat deja contactul cu LINK, o navă spațială robotică proiectată de compania Katalyst Space din Arizona, scriu cei de la Engadget.

O lansare neobișnuită, din aer

Lansarea nu a urmat un model clasic. LINK a fost atașată unei rachete Pegasus XL, fabricată de Northrop Grumman, care la rândul ei a fost transportată sub fuselajul unui avion numit Stargazer. Avionul a decolat de pe Atolul Kwajalein și a eliberat racheta la o altitudine de aproximativ 12.000 de metri.

După câteva secunde de cădere liberă, motoarele rachetei s-au aprins, trimițând LINK în spațiu.

Verificări și pregătiri

Primul obiectiv al misiunii, stabilirea contactului cu LINK, a fost atins cu succes. Nava spațială a fost deja activată și va trece printr-o serie de teste realizate de Katalyst Space pentru a verifica sistemele de propulsie, senzori și navigație.

După finalizarea acestor verificări, LINK se va îndrepta către Observatorul Swift pentru a-l inspecta.

Cum va fi salvat observatorul

LINK va folosi trei brațe robotice pentru a captura observatorul și a se andoca cu acesta. Nava spațială îl va remorca apoi până la o orbită mai înaltă, la o altitudine de aproximativ 595 de kilometri.

Operațiunea este estimată să dureze între 10 și 12 săptămâni. Fără această intervenție, Swift ar fi reintrat în atmosferă până la sfârșitul anului din cauza activității solare intense, care a accelerat degradarea orbitei sale.

Importanța Observatorului Swift

De peste două decenii, Observatorul Neil Gehrels Swift studiază exploziile de raze gamma, fenomene cosmice descrise de Brad Cenko, om de știință responsabil principal al telescopului, drept „explozii scurte de lumină de energie înaltă, care eliberează mai multă energie în câteva secunde decât soarele în întreaga sa viață”.

Aceste fenomene sunt asociate cu coliziuni sau explozii stelare. Conform lui Cenko, datele colectate de Swift au confirmat că „cele mai grele elemente din tabelul periodic, inclusiv aurul și platina din bijuteriile noastre, sunt create în astfel de sisteme”.

Pe lângă studiile asupra razelor gamma, Swift funcționează și ca „dispecer” sau „prim răspuns” pentru detectarea și documentarea evenimentelor cosmice neașteptate, oferind informații critice pentru comunitatea științifică.

Această misiune va extinde durata de viață a observatorului cu încă un deceniu, oferind oportunități pentru noi descoperiri revoluționare.

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