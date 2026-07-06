Anul acesta, Bacalaureatul la matematică a fost amânat cu o zi din cauza caniculei. Însă, chiar și așa, unii elevi tot nu au ajuns la examen. De vină au fost, de data aceasta, furtunile care au blocat traficul mai ales în București. Cât despre situația creată, ministerul a încercat încă de anul trecut s-o evite. În 2025, probele orale au avut loc în iarnă, iar cele scrise la începutul lui iunie, tocmai din cauza temperaturilor foarte ridicate din vară. Și, pentru că tot suntem la capitolul incidente, baremele de corectare la Logică și Chimie au fost greșite.

Percheziții de amploare au avut loc într-un dosar penal deschis pentru fraudă cu subiectele de la Bacalaureat, iar cinci persoane au fost reținute. Suspecții sunt acuzați de organizarea unei întregi rețele, pionii principali fiind chiar elevii. Aceștia filmau subiectele primite, le transmiteau după începerea probelor, iar alte persoane le rezolvau. Răspunsurile erau dictate apoi anumitor candidați care purtau dispozitive electronice cu cască. Rețeaua ar fi operat în perioada 2023-2026.

Anul acesta, la examenul de Evaluare Națională au fost acordate cele mai puține note de 10 din ultimii 14 ani. La fel și mediile: doar 7 elevi au obținut 10 curat la ambele probe. Motivul? Pe lângă faptul că au fost mai dificile, subiectele au evaluat de data aceasta și gândirea critică, nu numai capacitatea de memorare. Tot în acest an s-a înregistrat și cel mai mic număr de contestații din ultimii 7 ani. Cât despre rezultate, acestea au fost anunțate cu o zi mai devreme decât erau programate în calendarul oficial.

Colegiile „Andrei Șaguna” din Brașov și „Gheorghe Lazăr” din București sunt cele mai bune două școli din țară, după media generală obținută la Evaluarea Națională: 9.48, înainte de contestații. Pe locul al treilea se află Colegiul „Tudor Vianu”, urmat de Colegiul „Grigore Moisil”, ambele din București. Pe ultima poziție în top 20 se află Colegiul Național „I.L. Caragiale”, tot din Capitală. Aici media a fost 9.24. La polul opus, una dintre cele mai mici medii, de doar 1.93, s-a înregistrat la o școală gimnazială din Tulcea.

Indira Singh, o elevă de clasa a VIII-a din Timișoara, a dat anul acesta și Evaluarea Națională, dar și Bacalaureatul la matematică, probă la care a luat nota 8.30. Vorbim despre un experiment în premieră, gândit de profesorul Mihai Suciu care a pregătit-o gratuit. Pe ea, dar și pe alți nouă copii. Simularea a fost organizată în condițiile unui examen real, iar lucrările au fost corectate după baremul oficial publicat pe site-ul Ministerului Educației.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE