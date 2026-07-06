„Cărbunele activ este renumit pentru proprietățile sale absorbante, eliminând substanțele nocive și toxinele din organism”, arată specialiștii.

Obținut prin distilarea materialelor vegetale, inclusiv scoarță de cocos, acest ingredient contribuie și la reglarea digestiei, reducând probleme precum gazele sau balonarea. De asemenea, poate avea un efect pozitiv asupra metabolismului, facilitând pierderea în greutate.

Pentru a prepara această băutură, aveți nevoie de sucul de la o jumătate de lămâie sau lime, un pahar de apă minerală sau de cocos și o jumătate de linguriță de pudră de cărbune activ. Amestecați ingredientele, iar limonada este gata de savurat.

Specialiștii avertizează că această băutură trebuie consumată cu moderație – o dată pe săptămână – pentru a evita eventualele efecte secundare. Totuși, limonada neagră rămâne o alegere ideală pentru cei care doresc să-și susțină sănătatea în sezonul cald.

Limonada este o băutură sănătoasă, pe care o poți prepara în orice moment al anului, cu orice prilej. Este o băutură bogată în vitamine, care îți taie setea și îți aduce energie prin conținutul bogat în vitamina C al lămâilor și a altor fructe. Iată cum faci limonada ca să iasă perfect.

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